Today Panchang 30 October 2026: कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि के साथ शुक्रवार का दिन है। पंचांग के अनुसार आज पंचमी तिथि शाम 7 बजकर 25 मिनट तक रहने वाली है। इसके बाद षष्ठी तिथि आरंभ हो जाएगी। इसके साथ ही आज मृगशीर्षा, आर्द्रा नक्षत्र के साथ शिव, सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही चंद्रमा की स्थिति की बात करें, तो मिथुन राशि में संचार करेंगे। आइए जानते हैं शुक्रवार का शुभ मुहूर्त, योग, सूर्योदय-सूर्यास्त का समय, चंद्रोदय का समय, राहुकाल से लेकर विस्तृत पंचांग…

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – कार्तिक

अमांत – आश्विन

वार- शुक्रवार

तिथि- कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि शाम 07:25 बजे तक, फिर षष्ठी तिथि आरंभ

साप्ताहिक टैरो राशिफल 2 से 8 नवंबर 2026: वृषभ का करियर में रहेगा फोकस, मकर को मेहनत का फल मिलने का योग, जानें 12 राशियों का भविष्य

नक्षत्र

मृगशीर्षा – Oct 29 11:11 AM – Oct 30 09:04 AM

आद्रा – Oct 30 09:04 AM – Oct 31 07:12 AM

करण

कौलव – Oct 29 10:10 PM – Oct 30 08:46 AM

तैतिल – Oct 30 08:46 AM – Oct 30 07:25 PM

गर – Oct 30 07:25 PM – Oct 31 06:09 AM

वणिज – Oct 31 06:09 AM – Oct 31 04:57 PM

योग

शिव – Oct 30 12:05 AM – Oct 30 08:41 PM

सिद्ध – Oct 30 08:41 PM – Oct 31 05:31 PM

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 6:34 AM

सूर्यास्त – 5:46 PM

चन्द्रोदय – Oct 30 9:39 PM

चन्द्रास्त – Oct 31 11:50 AM

अशुभ काल

राहुकाल – 10:46 AM – 12:10 PM

यम गण्ड – 2:58 PM – 4:22 PM

कुलिक – 7:58 AM – 9:22 AM

दुर्मुहूर्त – 08:49 AM – 09:33 AM, 12:32 PM – 01:17 PM

वर्ज्यम् – 04:48 PM – 06:16 PM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 11:48 AM – 12:32 PM

अमृत काल – 09:57 PM – 11:25 PM

ब्रह्म मुहूर्त – 04:59 AM – 05:47 AM

सूर्या राशि- सूर्य तुला राशि पर है

चंद्र राशि मिथुन राशि में संचार करेंगे

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। आपके शहर, क्षेत्र के अनुसार पंचांग के समय में बदलाव हो सकता है। इसलिए किसी भी कार्य को करने से पहले क्षेत्रीय पंचांग देखने के अलावा पंडित जी से पूछ लें। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।