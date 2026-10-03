Aaj Ka Panchang 3 October 2026: आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि के साथ शनिवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, सप्तमी तिथि सुबह 7 बजकर 59 मिनट तक है। इसके बाद अष्टमी तिथि आरंभ हो जाएगी। आज आर्द्रा नक्षत्र के साथ वरियान, परिघ योग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही आज पितृ पक्ष के अष्टमी श्राद्ध के साथ जितिया व्रत रखा जा रहा है। शुक्र आज तुला राशि में वक्री होने वाले हैं और चंद्रमा मिथुन राशि में संचार करेंगे। आइए जानते हैं शनिवार का शुभ मुहूर्त, योग, सूर्योदय-सूर्यास्त का समय, राहुकाल से लेकर विस्तृत पंचांग…

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – आश्विन

अमांत – भाद्रपद

वार-शनिवार

त्योहार और व्रत- कालाष्टमी, जितिया व्रत, श्रीमहालक्ष्मी व्रत समाप्त

तिथि -कृष्ण पक्ष सप्तमी 07:59 AM तक, फिर अष्टमी तिथि आरंभ

नक्षत्र- आर्द्रा नक्षत्र पूरे दिन

करण

बव – Oct 02 09:07 PM – Oct 03 08:00 AM

बालव – Oct 03 08:00 AM – Oct 03 06:55 PM

कौलव – Oct 03 06:55 PM – Oct 04 05:52 AM

तैतिल – Oct 04 05:52 AM – Oct 04 04:51 PM

आज का योग

वरीयान – Oct 02 06:17 PM – Oct 03 03:21 PM

परिघ – Oct 03 03:21 PM – Oct 04 12:31 PM

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 6:23 AM

सूर्यास्त – 6:08 PM

चन्द्रोदय – Oct 03 11:47 PM

चन्द्रास्त – Oct 03 1:00 PM

आज का अशुभ काल

राहुकाल – 9:19 AM – 10:47 AM

यम गण्ड – 1:44 PM – 3:12 PM

कुलिक – 6:23 AM – 7:51 AM

दुर्मुहूर्त – 07:57 AM – 08:44 AM

वर्ज्यम् – 10:49 AM – 12:19 PM

आज का शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 11:52 AM – 12:39 PM

अमृत काल – 04:05 PM – 05:35 PM

ब्रह्म मुहूर्त – 04:47 AM – 05:35 AM

सूर्या राशि- कन्या राशि

चंद्र राशि-मिथुन राशि में संचार करें

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डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। आपके शहर, क्षेत्र के अनुसार पंचांग के समय में बदलाव हो सकता है। इसलिए किसी भी कार्य को करने से पहले क्षेत्रीय पंचांग देखने के अलावा पंडित से पूछ लें। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।