Aaj Ka Panchang 3 November 2026 (आज का पंचांग 3 नंवबर 2026): वैदिक पंचांग अनुसार, आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि सुबह 11 बजकर 54 मिनट तक रहेगी। उसके बाद दशमी शुरू हो जाएगी। साथ ही आज चतुर्थ चातुर्मास का 13वाँ दिन, भद्रा, गण्ड मूल, विडाल योग है। आज मघा नक्षत्र रहेगा। वहीं चंद्रमा सिंह राशि में भ्रमण करेंगे। आइए जानते हैं मंगलवार का शुभ मुहूर्त, योग, सूर्योदय-सूर्यास्त का समय, चंद्रोदय का समय, राहुकाल से लेकर विस्तृत पंचांग…

हथेली में ये 5 निशान होना माना जाता है बेहद शुभ, व्यक्ति को मिल जीवन में मिल सकती है धन- समृद्धि

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 6:38 AM

सूर्यास्त – 5:30 PM

चन्द्रोदय – Nov 03 12:40 AM

चन्द्रास्त – Nov 03 2:03 PM

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – कार्तिक

अमांत – आश्विन

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आज की तिथि

कृष्ण पक्ष नवमी – Nov 02 01:10 PM – Nov 03 11:54 AM

कृष्ण पक्ष दशमी – Nov 03 11:54 AM – Nov 04 11:03 AM

दिवाली बाद बुद्धि के दाता बुध होंगे उदय; कन्या, कर्क, और कुंभ राशि वालों को करियर में तरक्की के साथ धनलाभ के योग

आज का नक्षत्र

मघा – Nov 03 03:46 AM – Nov 04 03:26 AM

पूर्व फाल्गुनी – Nov 04 03:26 AM – Nov 05 03:30 AM

आज का करण

गर – Nov 03 12:29 AM – Nov 03 11:55 AM

वणिज – Nov 03 11:55 AM – Nov 03 11:26 PM

विष्टि – Nov 03 11:26 PM – Nov 04 11:03 AM

आज का योग

शुक्ल – Nov 02 12:06 PM – Nov 03 09:53 AM

ब्रह्म – Nov 03 09:53 AM – Nov 04 08:00 AM

वार

मंगलवार

अशुभ काल

राहुकाल – 2:47 PM – 4:08 PM

यम गण्ड – 9:21 AM – 10:43 AM

कुलिक – 12:04 PM – 1:26 PM

दुर्मुहूर्त – 08:49 AM – 09:32 AM, 10:46 PM – 11:38 PM

वर्ज्यम् – 03:36 PM – 05:11 PM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 11:42 AM – 12:26 PM

अमृत काल – 01:03 AM – 02:38 AM

ब्रह्म मुहूर्त – 05:03 AM – 05:51 AM

आनन्दादि योग

कालदण्ड Upto – 03:26 AM

ध्रूम

सूर्य राशि

सूर्य तुला राशि पर है

चंद्र राशि

चन्द्रमा सिंह राशि पर संचार करेगा (पूरा दिन-रात)

डिस्क्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। आपके शहर, क्षेत्र के अनुसार पंचांग के समय में बदलाव हो सकता है। इसलिए किसी भी कार्य को करने से पहले क्षेत्रीय पंचांग देखने के अलावा पंडित जी से पूछ लें। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।