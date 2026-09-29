Aaj Ka Panchang 29 September 2026 (आज का पंचांग 29 सितंबर 2026): वैदिक पंचांग अनुसार, आज आश्विन कृष्ण पक्ष की तृतीया शाम 05 बजकर 09 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद चतुर्थी तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज तृतीय चातुर्मास का 7वाँ दिन, तृतीया श्राद्ध, महा भरणी, विघ्नराज संकष्टी, भद्रा, गण्ड मूल, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, विडाल योग है। आइए जानते हैं मंगलवार का शुभ मुहूर्त, योग, सूर्योदय-सूर्यास्त का समय, राहुकाल से लेकर विस्तृत पंचांग…

29 या 30 सितंबर कब है विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी, जानिए तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, चंद्रोदय समय और मंत्र

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 6:16 AM

सूर्यास्त – 6:05 PM

चन्द्रोदय – Sep 29 7:39 PM

चन्द्रास्त – Sep 30 9:52 AM

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – आश्विन

अमांत – भाद्रपद

अक्टूबर में कब है शरद पूर्णिमा, जानिए तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व

आज की तिथि

कृष्ण पक्ष तृतीया – Sep 28 07:13 PM – Sep 29 05:10 PM

कृष्ण पक्ष चतुर्थी – Sep 29 05:10 PM – Sep 30 02:55 PM

आज का नक्षत्र

अश्विनी – Sep 28 10:16 AM – Sep 29 09:03 AM

भरणी – Sep 29 09:03 AM – Sep 30 07:36 AM

हस्तरेखा शास्त्र अनुसार मंगल पर्वत पर बने 3 निशान माने जाते हैं शुभ, व्यक्ति जीवन में पाता है अकूत संपत्ति और साहस- पराक्रम

आज का करण

विष्टि – Sep 29 06:14 AM – Sep 29 05:10 PM

बव – Sep 29 05:10 PM – Sep 30 04:04 AM

बालव – Sep 30 04:04 AM – Sep 30 02:55 PM

24 अक्टूबर को बुद्धि के दाता बुध होंगे वक्री; कन्या, तुला, मकर और वृश्चिक राशि वालों को करियर में तरक्की के साथ धनलाभ के योग

आज का योग

हर्षण – Sep 29 06:12 AM – Sep 30 03:20 AM

वज्र – Sep 30 03:20 AM – Oct 01 12:20 AM

वार

मंगलवार

त्यौहार और व्रत

भरणी श्रद्धा

संकष्टी गणेश चतुर्थी

अंगारकी चतुर्थी

31 अक्टूबर को गुरु बृहस्पति करेंगे सिंह राशि में गोचर; सिंह, धनु, तुला और कुंभ राशि वालों को आर्थिक तरक्की के योग

अशुभ काल

राहुकाल – 3:08 PM – 4:37 PM

यम गण्ड – 9:14 AM – 10:42 AM

कुलिक – 12:11 PM – 1:39 PM

दुर्मुहूर्त – 08:38 AM – 09:25 AM, 10:58 PM – 11:47 PM

वर्ज्यम् – 05:15 AM – 06:46 AM, 06:04 PM – 07:34 PM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 11:47 AM – 12:34 PM

अमृत काल – 03:05 AM – 04:35 AM

ब्रह्म मुहूर्त – 04:41 AM – 05:29 AM

आनन्दादि योग

अमृत Upto – 09:03 AM

मुसल

सूर्या राशि

सूर्य कन्या राशि पर है

चंद्र राशि

चन्द्रमा मेष राशि पर संचार करेगा (पूरा दिन-रात)

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।