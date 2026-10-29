Today Panchang 29 October 2026: आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के साथ गुरुवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, चतुर्थी तिथि रात 10 बजकर 10 मिनट तक रहने वाला है। इसके बाद पंचमी तिथि आरंभ हो जाएगी। इसके साथ ही आज संकष्टी गणेश चतुर्थी के साथ-साथ करवा चौथ का व्रत रखा जा रहा है। आज सर्वार्थ सिद्धि के साथ कई शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। आइए द्रिक पंचांग के अनुसार, जानें शुभ मुहूर्त, योग, सूर्योदय-सूर्यास्त का समय, राहुकाल से लेकर गुरुवार का विस्तृत पंचांग…

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – कार्तिक

अमांत – आश्विन

वार- गुरुवार

व्रत- करवा चौथ, संकष्टी गणेश चतुर्थी

तिथि

कृष्ण पक्ष चतुर्थी – 29 अक्टूबर 01:07 AM – 29 अक्टूबर 10:10 PM

कृष्ण पक्ष पंचमी – 29 अक्टूबर 10:10 PM – 30 अक्टूबर 07:25 PM

नक्षत्र

रोहिणी – 28 अक्टूबर 01:26 PM – 29 अक्टूबर 11:11 AM

मृगशीर्षा – 29 अक्टूबर 11:11 AM – 30 अक्टूबर 09:04 AM

करण

बव – 29 अक्टूबर 01:07 AM – 29 अक्टूबर 11:37 AM

बालव – 29 अक्टूबर 11:37 AM – 29 अक्टूबर 10:10 PM

कौलव – 29 अक्टूबर 10:10 PM – 30 अक्टूबर 08:46 AM

योग

परिघ – 29 अक्टूबर 03:40 AM – 30 अक्टूबर 12:05 AM

शिव – 30 अक्टूबर 12:05 AM – 30 अक्टूबर 08:41 PM

सर्वार्थसिद्धि योग – 28 अक्टूबर 01:26 PM – 29 अक्टूबर 06:34 AM

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 6:34 AM

सूर्यास्त – 5:46 PM

चन्द्रोदय – 29 अक्टूबर 8:33 PM

चन्द्रास्त – 30 अक्टूबर 10:52 AM

अशुभ काल

राहुकाल – 1:34 PM – 2:58 PM

यम गण्ड – 6:34 AM – 7:58 AM

कुलिक – 9:22 AM – 10:46 AM

दुर्मुहूर्त – 10:18 AM – 11:03 AM, 02:47 PM – 03:32 PM

वर्ज्यम् – 04:17 PM – 05:44 PM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 11:48 AM – 12:33 PM

अमृत काल – 08:17 AM – 09:44 AM, 01:01 AM – 02:29 AM

ब्रह्म मुहूर्त – 04:58 AM – 05:46 AM

सूर्या राशि- तुला राशि

चंद्र राशि- रात 10 बजकर 6 मिनट कर वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। आपके शहर, क्षेत्र के अनुसार पंचांग के समय में बदलाव हो सकता है। इसलिए किसी भी कार्य को करने से पहले क्षेत्रीय पंचांग देखने के अलावा पंडित जी से पूछ लें। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।