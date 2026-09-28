Aaj Ka Panchang 28 September 2026 (आज का पंचांग 28 सितंबर 2026): वैदिक पंचांग अनुसार, आज आश्विन कृष्ण पक्ष की द्वितीया शाम 07 बजकर 13 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद तृतीया तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज तृतीय चातुर्मास का 6वाँ दिन, द्वितीया श्राद्ध, पञ्चक, गण्ड मूल, आडल योग, विडाल योग है। आइए जानते हैं सोमवार का शुभ मुहूर्त, योग, सूर्योदय-सूर्यास्त का समय, राहुकाल से लेकर विस्तृत पंचांग…

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सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 6:16 AM

सूर्यास्त – 6:07 PM

चन्द्रोदय – Sep 28 6:59 PM

चन्द्रास्त – Sep 29 8:44 AM

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – आश्विन

अमांत – भाद्रपद

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आज की तिथि

कृष्ण पक्ष द्वितीया – Sep 27 08:58 PM – Sep 28 07:13 PM

कृष्ण पक्ष तृतीया – Sep 28 07:13 PM – Sep 29 05:10 PM

आज का नक्षत्र

रेवती – Sep 27 11:08 AM – Sep 28 10:16 AM

अश्विनी – Sep 28 10:16 AM – Sep 29 09:03 AM

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आज का करण

तैतिल – Sep 27 08:59 PM – Sep 28 08:09 AM

गर – Sep 28 08:09 AM – Sep 28 07:14 PM

वणिज – Sep 28 07:14 PM – Sep 29 06:14 AM

विष्टि – Sep 29 06:14 AM – Sep 29 05:10 PM

आज का योग

ध्रुव – Sep 27 11:16 AM – Sep 28 08:53 AM

व्याघात – Sep 28 08:53 AM – Sep 29 06:12 AM

हर्षण – Sep 29 06:12 AM – Sep 30 03:20 AM

वार

सोमवार

अशुभ काल

राहुकाल – 7:45 AM – 9:14 AM

यम गण्ड – 10:42 AM – 12:11 PM

कुलिक – 1:40 PM – 3:09 PM

दुर्मुहूर्त – 12:35 PM – 01:22 PM, 02:57 PM – 03:44 PM

वर्ज्यम् – 05:15 AM – 06:46 AM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 11:48 AM – 12:35 PM

अमृत काल – 07:57 AM – 09:29 AM, 02:12 AM – 03:43 AM

ब्रह्म मुहूर्त – 04:40 AM – 05:28 AM

आनन्दादि योग

मातंग Upto – 10:16 AM

राक्षस

सूर्य राशि

सूर्य कन्या राशि पर है

चंद्र राशि

चन्द्रमा सितम्बर 28, 10:16 AM तक मीन राशि उपरांत मेष राशि पर संचार करेगा।

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।