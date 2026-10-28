Today Panchang 28 October 2026: कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि के साथ बुधवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, तृतीया तिथि पूरे दिन रहने वाली है। इसके साथ ही आज कृत्तिका, रोहिणी नक्षत्र बन रहा है और व्यातीपात, वरीयान के अलावा सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। चंद्रमा की स्थिति की बात करें, तो वृषभ राशि में संचार करेंगे। आइए जानते हैं बुधवार का शुभ मुहूर्त, योग, सूर्योदय-सूर्यास्त का समय, राहुकाल से लेकर विस्तृत पंचांग…

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – कार्तिक

अमांत – आश्विन

वार- बुधवार

तिथि

कृष्ण पक्ष तृतीया – 28 अक्टूबर 04:07 एएम– 29 अक्टूबर 01:06 एएम

कृष्ण पक्ष चतुर्थी – 29 अक्टूबर 01:07 एएम– 29 अक्टूबर 10:10 पीएम

नक्षत्र

कृत्तिका – 27 अक्टूबर 03:39 पीएम– 28 अक्टूबर 01:26 पीएम

रोहिणी – 28 अक्टूबर 01:26 पीएम– 29 अक्टूबर 11:11 एएम

करण

वणिज – 28 अक्टूबर 04:07 एएम– 28 अक्टूबर 02:37 पीएम

विष्टि – 28 अक्टूबर 02:37 पीएम– 29 अक्टूबर 01:07 एएम

बव – 29 अक्टूबर 01:07 एएम– 29 अक्टूबर 11:37 एएम

योग

सर्वार्थसिद्धि योग -पूरे दिन

व्यातीपात – 27 अक्टूबर 10:52 एएम– 28 अक्टूबर 07:18 एएम

वरीयान – 28 अक्टूबर 07:18 एएम– 29 अक्टूबर 03:40 एएम

परिघ – 29 अक्टूबर 03:40 एएम– 30 अक्टूबर 12:05 एएम

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 6:33 एएम

सूर्यास्त – 5:47 पीएम

चन्द्रोदय – 28 अक्टूबर 7:31 पीएम

चन्द्रास्त – 29 अक्टूबर 9:47 एएम

अशुभ काल

राहुकाल – 12:10 पीएम– 1:34 पीएम

यम गण्ड – 7:58 एएम– 9:22 एएम

कुलिक – 10:46 एएम– 12:10 पीएम

दुर्मुहूर्त – 11:48 एएम– 12:33 पीएम

वर्ज्यम् – 03:56 एएम– 05:23 पीएम

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – Nil

अमृत काल – 11:14 एएम– 12:41 पीएम

ब्रह्म मुहूर्त – 04:58 एएम– 05:46 एएम

सूर्या राशि- तुला राशि

चंद्र राश- वृषभ राशि पर