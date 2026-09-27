Aaj Ka Panchang 27 September 2026 (आज का पंचांग 27 सितंबर 2026): आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि के साथ रविवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, प्रतिपदा तिथि रात 8 बजकर 58 मिनट तक रहने वाला है। इसके बाद द्वितीया तिथि आरंभ हो जाएगी। इसके अलावा आज उत्तराभाद्रपद, रेवती नक्षत्र के साथ वृद्धि, धुव्र योग के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। आइए जानते हैं रविवार की तिथि, नक्षत्र, योग, व्रत, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का सटीक समय…
विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत – 1948, पराभव
पूर्णिमांत – भाद्रपद
अमांत – भाद्रपद
वार- रविवार
व्रत-त्योहार- महालया श्राद्ध पक्ष, प्रतिपदा श्राद्ध
तिथि
कृष्ण पक्ष प्रतिपदा – 26 सितंबर 10:18 पीएम– 27 सितंबर 08:58 पीएम
कृष्ण पक्ष द्वितीया – 27 सितंबर 08:58 पीएम– 28 सितंबर 07:13 पीएम
नक्षत्र
उत्तरभाद्रपदा – 26 सितंबर 11:32 AM – 27 सितंबर 11:08 एएम
रेवती – 27 सितंबर 11:08 एएम– 28 सितंबर 10:16 एएम
करण
बालव – 26 सितंबर 10:19 पीएम– 27 सितंबर 09:42 एएम
कौलव – 27 सितंबर 09:42 एएम– 27 सितंबर 08:59 पीएम
तैतिल – 27 सितंबर 08:59 पीएम– 28 सितंबर 08:09 एएम
योग
वृद्धि – 26 सितंबर 01:17 पीएम– 27 सितंबर 11:16 एएम
ध्रुव – 27 सितंबर 11:16 एएम– 28 सितंबर 08:53 एएम
सर्वार्थसिद्धि योग – 27 सितंबर 06:20 एएम- 27 सितंबर 11:08 एएम
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय – 6:20 एएम
सूर्यास्त – 6:14 पीएम
चन्द्रोदय – 27 सितंबर 6:35 पीएम
चन्द्रास्त – 28 सितंबर 7:38 एएम
आज का अशुभ काल
राहुकाल – 4:45 पीएम– 6:14 पीएम
यम गण्ड – 12:17 पीएम– 1:47 पीएम
कुलिक – 3:16 पीएम– 4:45 पीएम
दुर्मुहूर्त – 04:39 पीएम– 05:27 पीएम
वर्ज्यम् – 10:42 पीएम– 12:15 एएम
आज का शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त – 11:54 एएम– 12:41 पीएम
अमृत काल – 06:25 एएम– 07:59 एएम
ब्रह्म मुहूर्त – 04:44 एएम– 05:32 एएम
सूर्या राशि- सूर्य कन्या राशि पर है
चंद्र राशि चंद्रमा मीन राशि पर संचार
डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।