Aaj Ka Panchang 26 September 2026 (आज का पंचांग 26 सितंबर 2026): आज भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के साथ शनिवार का दिन है। पंचाग के अनुसार, पूर्णिमा तिथि रात 10 बजकर 18 मिनट तक रहने वाला है। इसके बाद आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि आरंभ हो जाएगी। ऐसे में आज भाद्रपद पूर्णिमा के साथ पूर्णिमा श्राद्ध है। आज के दिन ऋषि का तर्पण करना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही आज पूर्वभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद नक्षत्र के साथ गण्ड और वृद्धि योग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही चंद्रमा मीन राशि में संचार करेंगे। आइए जानते हैं शनिवार की तिथि, नक्षत्र, योग, व्रत, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का सटीक समय…

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत – 1948, पराभव
पूर्णिमांत – भाद्रपद
अमांत – भाद्रपद
वार- शनिवार
व्रत- भाद्रपद पूर्णिमा, पूर्णिमा श्राद्ध

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तिथि

शुक्ल पक्ष पूर्णिमा – 25 सितंबर 11:07 पीएम – 26 सितंबर 10:18 पीएम
कृष्ण पक्ष प्रतिपदा – 26 सितंबर 10:18 पीएम – 27 सितंबर 08:58 पीएम

नक्षत्र
पूर्वभाद्रपदा – 25 सितंबर 11:22 एएम – 26 सितंबर 11:32 एएम
उत्तरभाद्रपदा – 26 सितंबर 11:32 एएम – 27 सितंबर 11:08 एएम

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करण

विष्टि – 25 सितंबर 11:07 पीएम – 26 सितंबर 10:47 AM
बव – 26 सितंबर 10:47 AM – 26 सितंबर 10:19 पीएम
बालव – 26 सितंबर 10:19 पीएम – 27 सितंबर 09:42 AM

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योग

गण्ड – 25 सितंबर 02:50 पीएम – 26 सितंबर 01:17 पीएम
वृद्धि – 26 सितंबर 01:17 पीएम – 27 सितंबर 11:16 AM

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 6:20 एएम
सूर्यास्त – 6:15 पीएम
चन्द्रोदय – 26 सितंबर 6:00 पीएम
चन्द्रास्त – 27 सितंबर 6:39 एएम

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आज का अशुभ काल

राहुकाल – 9:19 एएम – 10:48 एएम
यम गण्ड – 1:47 पीएम – 3:17 पीएम
कुलिक – 6:20 एएम – 7:50 एएम
दुर्मुहूर्त – 07:56 एएम – 08:43 एएम
वर्ज्यम् – 08:58 पीएम – 10:32 पीएम

आज का शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 11:54 एएम – 12:42 पीएम
अमृत काल – None
ब्रह्म मुहूर्त – 04:44 एएम – 05:32 एएम

सूर्या राशि- सूर्य कन्या राशि पर है
चंद्र राशि -चन्द्रमा मीन राशि पर संचरण करेंगे

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।