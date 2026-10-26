Aaj Ka Panchang 26 October 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज आश्विन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा 09 बजकर 41 मिनट तक रहेगी। इसके बाद प्रतिपदा शुरू हो जाएगी। साथ ही आज चतुर्थ चातुर्मास का 4वाँ दिन, वाल्मीकि जयन्ती, मीराबाई जयन्ती, आश्विन नवपद ओली पूर्ण, आश्विन पूर्णिमा, इष्टि, गण्ड मूल, आडल योग है। आइए जानते हैं सोमवार का शुभ मुहूर्त, योग, सूर्योदय-सूर्यास्त का समय, राहुकाल से लेकर विस्तृत पंचांग…

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सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 6:33 AM

सूर्यास्त – 5:37 PM

चन्द्रोदय – Oct 26 5:34 PM

चन्द्रास्त – Oct 27 7:35 AM

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – आश्विन

अमांत – आश्विन

आज की तिथि

शुक्ल पक्ष पूर्णिमा – Oct 25 11:56 AM – Oct 26 09:41 AM

कृष्ण पक्ष प्रतिपदा – Oct 26 09:41 AM – Oct 27 07:01 AM

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आज का नक्षत्र

अश्विनी – Oct 25 07:22 PM – Oct 26 05:41 PM

भरणी – Oct 26 05:41 PM – Oct 27 03:39 PM

आज का करण

बव – Oct 25 10:52 PM – Oct 26 09:41 AM

बालव – Oct 26 09:41 AM – Oct 26 08:24 PM

कौलव – Oct 26 08:24 PM – Oct 27 07:02 AM

आज का योग

वज्र – Oct 25 05:21 PM – Oct 26 02:16 PM

सिद्धि – Oct 26 02:16 PM – Oct 27 10:52 AM

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वार

सोमवार

त्यौहार और व्रत

वाल्मीकि जयंती

पूर्णिमा

कार्तिक स्नान

अशुभ काल

राहुकाल – 7:56 AM – 9:19 AM

यम गण्ड – 10:42 AM – 12:05 PM

कुलिक – 1:28 PM – 2:51 PM

दुर्मुहूर्त – 12:27 PM – 01:11 PM, 02:39 PM – 03:24 PM

वर्ज्यम् – 01:58 PM – 03:27 PM, 02:28 AM – 03:56 AM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 11:42 AM – 12:27 PM

अमृत काल – 10:59 AM – 12:28 PM

ब्रह्म मुहूर्त – 04:57 AM – 05:45 AM

आनन्दादि योग

राक्षस Upto – 05:41 PM

चर

सूर्य राशि

सूर्य तुला राशि पर है

चंद्र राशि

चन्द्रमा मेष राशि पर संचार करेगा (पूरा दिन-रात)

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। आपके शहर, क्षेत्र के अनुसार पंचांग के समय में बदलाव हो सकता है। इसलिए किसी भी कार्य को करने से पहले क्षेत्रीय पंचांग देखने के अलावा पंडित जी से पूछ लें। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।