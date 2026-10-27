Aaj Ka Panchang 27 October 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा सुबह 07 बजकर 01 मिनट तक रहेगी। इसके बाद द्वितीया शुरू हो जाएगी। साथ ही आज चतुर्थ चातुर्मास का 5वाँ दिन, चतुर्थ चातुर्मास का 6वाँ दिन, कार्तिक प्रारम्भ *उत्तर, मासिक कार्तिगाई, त्रिपुष्कर योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, आडल योग, विडाल योग है। आइए जानते हैं मंगलवार का शुभ मुहूर्त, योग, सूर्योदय-सूर्यास्त का समय, राहुकाल से लेकर विस्तृत पंचांग…

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सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 6:33 AM

सूर्यास्त – 5:36 PM

चन्द्रोदय – Oct 27 6:18 PM

चन्द्रास्त – Oct 28 8:47 AM

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – कार्तिक

अमांत – आश्विन

आज की तिथि

कृष्ण पक्ष प्रतिपदा – Oct 26 09:41 AM – Oct 27 07:01 AM

कृष्ण पक्ष द्वितीया [ क्षय तिथि ] – Oct 27 07:01 AM – Oct 28 04:07 AM

कृष्ण पक्ष तृतीया – Oct 28 04:07 AM – Oct 29 01:06 AM

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आज का नक्षत्र

भरणी – Oct 26 05:41 PM – Oct 27 03:39 PM

कृत्तिका – Oct 27 03:39 PM – Oct 28 01:26 PM

आज का करण

कौलव – Oct 26 08:24 PM – Oct 27 07:02 AM

तैतिल – Oct 27 07:02 AM – Oct 27 05:36 PM

गर – Oct 27 05:36 PM – Oct 28 04:07 AM

वणिज – Oct 28 04:07 AM – Oct 28 02:37 PM

आज का योग

सिद्धि – Oct 26 02:16 PM – Oct 27 10:52 AM

व्यातीपात – Oct 27 10:52 AM – Oct 28 07:18 AM

वार

मंगलवार

अशुभ काल

राहुकाल – 2:50 PM – 4:13 PM

यम गण्ड – 9:19 AM – 10:42 AM

कुलिक – 12:04 PM – 1:27 PM

दुर्मुहूर्त – 08:46 AM – 09:30 AM, 10:47 PM – 11:39 PM

वर्ज्यम् – 02:32 AM – 03:59 AM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 11:42 AM – 12:27 PM

अमृत काल – 11:15 AM – 12:43 PM

ब्रह्म मुहूर्त – 04:58 AM – 05:46 AM

आनन्दादि योग

मुसल Upto – 03:39 PM

गद

सूर्य राशि

सूर्य तुला राशि पर है

चंद्र राशि

चन्द्रमा अक्टूबर 27, 09:06 PM तक मेष राशि उपरांत वृषभ राशि पर संचार करेगा।

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। आपके शहर, क्षेत्र के अनुसार पंचांग के समय में बदलाव हो सकता है। इसलिए किसी भी कार्य को करने से पहले क्षेत्रीय पंचांग देखने के अलावा पंडित जी से पूछ लें। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।