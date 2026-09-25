Aaj Ka Panchang 25 September 2026 (आज का पंचांग 25 सितंबर 2026): आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के साथ शुक्रवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, चतुर्दशी तिथि रात 11 बजकर 9 मिनट तक रहने वाली है। इसके बाद से पूर्णिमा तिथि आरंभ हो जाएगी। इसके साथ ही आज अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया जा रहा है। आज विष्णु जी के अनंत रूप की पूजा की जाएगा। इसके अलावा आज से गणेश उत्सव का समापन हो रहा है। इसके साथ ही चंद्रमा की स्थिति की बात करें, तो कुंभ राशि में संचार करेंगे। आइए जानते हैं शुक्रवार की तिथि, नक्षत्र, योग, व्रत, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का सटीक समय…

तिथि

शुक्ल पक्ष चतुर्दशी – 24 सितंबर 11:18 पीएम– 25 सितंबर 11:07 पीएम
शुक्ल पक्ष पूर्णिमा – 25 सितंबर 11:07 पीएम– 26 सितंबर 10:18 पीएम

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नक्षत्र

शतभिषा – 24 सितंबर 10:35 एएम– 25 सितंबर 11:22 एएम
पूर्वभाद्रपदा – 25 सितंबर 11:22 एएम– 26 सितंबर 11:32 एएम

करण

गर – 24 सितंबर 11:18 PM – 25 सितंबर 11:17 एएम
वणिज – 25 सितंबर 11:17 एएम– 25 सितंबर 11:07 PM
विष्टि – 25 सितंबर 11:07 PM – 26 सितंबर 10:47 एएम

चाणक्य नीति: ऐसे मित्रों का तुरंत कर देना चाहिए त्याग, भविष्य में बन सकते हैं आपके लिए खतरनाक

योग

शूल – 24 सितंबर 03:54 पीएम– 25 सितंबर 02:50 पीएम
गण्ड – 25 सितंबर 02:50 पीएम– 26 सितंबर 01:17 पीएम

वार- शुक्रवार
त्योहार और व्रत- अनंत चतुर्दशी, गणेश विसर्जन

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सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 6:20 एएम
सूर्यास्त – 6:16 पीएम
चन्द्रोदय – 25 सितंबर 5:27 पीएम
चन्द्रास्त – 26 सितंबर 5:42 एएम

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आज का अशुभ काल

राहुकाल – 10:49 एएम– 12:18 पीएम
यम गण्ड – 3:17 पीएम– 4:47 पीएम
कुलिक – 7:49 एएम– 9:19 एएम
दुर्मुहूर्त – 08:43 एएम– 09:31 एएम, 12:42 PM – 01:30 पीएम
वर्ज्यम् – 05:48 पीएम– 07:25 पीएम

आज का शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 11:54 एएम– 12:42 पीएम
अमृत काल – 03:23 एएम– 05:00 एएम
ब्रह्म मुहूर्त – 04:44 एएम– 05:32 एएम

सूर्या राशि- कन्या राशि पर है
चंद्र राशि -चंद्रमा कुंभ राशि में संचार करेंगे

1 अक्टूबर को बुद्धिदाता बुध करेंगे स्वाति नक्षत्र में प्रवेश, कर्क, तुला और धनु राशि को आर्थिक तरक्की के योग

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।