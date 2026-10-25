Aaj Ka Panchang 25 October 2026 (आज का पंचांग 25 अक्टूबर 2026): आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के साथ रविवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, चतुर्दशी तिथि सुबह 11 बजकर 56 मिनट तक रहेगा। इसके बाद पूर्णिमा तिथि आरंभ जाएगी। इसके साथ ही आज शरद पूर्णिमा पड़ रही है। आज सर्वार्थ सिद्धि, रवि योग के साथ हर्षण, वज्र योग का निर्माण हो रहा है। चंद्रमा की स्थिति की बात करें, तो शाम 7:22 मिनट तक मीन राशि में रहेंगे। इसके बाद मेष राशि में संचार करेंगे।

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – आश्विन

अमांत – आश्विन

वार-रविवार

व्रत-त्योहार- शरद पूर्णिमा, कोजागर पूजा

तिथि

शुक्ल पक्ष चतुर्दशी – Oct 24 01:37 PM – Oct 25 11:56 AM

शुक्ल पक्ष पूर्णिमा – Oct 25 11:56 AM – Oct 26 09:41 AM

नक्षत्र

रेवती – Oct 24 08:32 PM – Oct 25 07:22 PM

अश्विनी – Oct 25 07:22 PM – Oct 26 05:41 PM

करण

वणिज – Oct 25 12:51 AM – Oct 25 11:56 AM

विष्टि – Oct 25 11:56 AM – Oct 25 10:52 PM

बव – Oct 25 10:52 PM – Oct 26 09:41 AM

आज का योग

हर्षण – Oct 24 08:00 PM – Oct 25 05:21 PM

वज्र – Oct 25 05:21 PM – Oct 26 02:16 PM

सर्वार्थसिद्धि योग – Oct 25 07:22 PM – Oct 26 06:32 AM

रवि योग- 05:51 ए एम से 12:56 पी एम

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 6:32 AM

सूर्यास्त – 5:49 PM

चन्द्रोदय – Oct 25 5:08 PM

चन्द्रास्त – Oct 26 6:25 AM

अशुभ काल

राहुकाल – 4:24 PM – 5:49 PM

यम गण्ड – 12:10 PM – 1:35 PM

कुलिक – 3:00 PM – 4:24 PM

दुर्मुहूर्त – 04:19 PM – 05:04 PM

वर्ज्यम् – 07:57 AM – 09:28 AM

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शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 11:48 AM – 12:33 PM

अमृत काल – 05:03 PM – 06:34 PM

ब्रह्म मुहूर्त – 04:56 AM – 05:44 AM

सूर्या राशि- तुला राशि

चंद्र राशि- शाम 07:22 बजे तक मीन राशि में और फिर मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। आपके शहर, क्षेत्र के अनुसार पंचांग के समय में बदलाव हो सकता है। इसलिए किसी भी कार्य को करने से पहले क्षेत्रीय पंचांग देखने के अलावा पंडित जी से पूछ लें। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।