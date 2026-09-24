Aaj Ka Panchang 24 September 2026 (आज का पंचांग 24 सितंबर 2026): भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के साथ गुरुवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, त्रयोदशी तिथि रात 11 बजकर 18 मिनट तक रहने वाली हैं। इसके बाद चतुर्दशी तिथि आरंभ हो जाएगी। इसके साथ ही आज धनिष्ठा, शतभिषा नक्षत्र के साथ धृति, शूल के साथ रवि योग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही चंद्रमा की स्थिति की बात करें, तो वह कुंभ राशि में ही संचार करेंगे। इसके साथ ही प्रदोष व्रत रखा जा रहा है। गुरुवार के दिन होने के कारण इसे गुरु प्रदोष व्रत कहा जाएगा। आज भगवान शिव के साथ माता पार्वती की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। आइए जानते हैं गुरुवार का शुभ मुहूर्त, योग, सूर्योदय-सूर्यास्त का समय, राहुकाल से लेकर विस्तृत पंचांग…

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – भाद्रपद

अमांत – भाद्रपद

व्रत-गुरु प्रदोष व्रत

तिथि

शुक्ल पक्ष त्रयोदशी – 23 सितंबर 10:50 PM – 24 सितंबर 11:18 PM

शुक्ल पक्ष चतुर्दशी – 24 सितंबर 11:18 PM – 25 सितंबर 11:07 PM

नक्षत्र

धनिष्ठा – 23 सितंबर 09:09 एएम – 24 सितंबर 10:35 एएम

शतभिषा – 24 सितंबर 10:35 एएम – 25 सितंबर 11:22 एएम

करण

कौलव – 23 सितंबर 10:51 PM – 24 सितंबर 11:09 AM

तैतिल – 24 सितंबर 11:09 एएम – 24 सितंबर 11:18 PM

गर – 24 सितंबर 11:18 PM – 25 सितंबर 11:17 AM

आज का योग

धृति – 23 सितंबर 04:26 PM – 24 सितंबर 03:54 PM

शूल – 24 सितंबर 03:54 PM – 25 सितंबर 02:50 PM

रवि योग- 10:35 ए एम से 06:11 ए एम, सितंबर 25

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 6:20 एएम

सूर्यास्त – 6:17 PM

चन्द्रोदय – Sep 24 4:54 PM

चन्द्रास्त – Sep 25 4:46 AM

आज का अशुभ काल

राहुकाल – 1:48 PM – 3:18 PM

यम गण्ड – 6:20 एएम – 7:49 एएम

कुलिक – 9:19 एएम – 10:49 एएम

दुर्मुहूर्त – 10:19 एएम – 11:07 एएम, 03:06 PM – 03:54 PM

वर्ज्यम् – 06:01 PM – 07:40 PM

आज का शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 11:54 एएम – 12:42 PM

अमृत काल – 03:55 एएम – 05:34 एएम

ब्रह्म मुहूर्त – 04:44 एएम – 05:32 एएम

सूर्या राशि- सूर्य कन्या राशि

चंद्र राशि कुंभ राशि पर संचार

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डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।