Aaj Ka Panchang 24 October 2026: आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के साथ शनिवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, त्रयोदशी तिथि दोपहर 1 बजकर 37 मिनट तक रहने वाली है। इसके बाद चतुर्दशी तिथि लग जाएगी। इसके साथ ही आज उत्तराभाद्रपद, रेवती नक्षत्र के साथ व्यागात, हर्षण योग का निर्माण हो रहा है। आज चंद्रमा की स्थिति की बात करें, तो मीन राशि में ही संचार करेंगे। आइए जानते हैं शनिवार का शुभ मुहूर्त, योग, सूर्योदय-सूर्यास्त का समय, राहुकाल से लेकर विस्तृत पंचांग…

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – आश्विन

अमांत – आश्विन

वार- शनिवार

तिथि

शुक्ल पक्ष त्रयोदशी – 23 अक्टूबर 02:36 पीएम– 24 अक्टूबर 01:37 पीएम

शुक्ल पक्ष चतुर्दशी – 24 अक्टूबर 01:37 पीएम– 25 अक्टूबर 11:56 AM

नक्षत्र

उत्तरभाद्रपदा – 23 अक्टूबर 09:03 पीएम– 24 अक्टूबर 08:32 पीएम

रेवती – 24 अक्टूबर 08:32 पीएम– 25 अक्टूबर 07:22 पीएम

करण

तैतिल – 24 अक्टूबर 02:12 एएम– 24 अक्टूबर 01:37 पीएम

गर – 24 अक्टूबर 01:37 पीएम– 25 अक्टूबर 12:51 एएम

वणिज – 25 अक्टूबर 12:51 एएम– 25 अक्टूबर 11:56 एएम

योग

व्याघात – 23 अक्टूबर 10:08 पीएम– 24 अक्टूबर 08:00 पीएम

हर्षण – 24 अक्टूबर 08:00 पीएम– 25 अक्टूबर 05:21 पीएम

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 6:31 एएम

सूर्यास्त – 5:50 पीएम

चन्द्रोदय – Oct 24 4:31 पीएम

चन्द्रास्त – Oct 25 5:22 एएम

अशुभ काल

राहुकाल – 9:21 एएम– 10:46 एएम

यम गण्ड – 1:35 पीएम– 3:00 पीएम

कुलिक – 6:31 एएम– 7:56 एएम

दुर्मुहूर्त – 08:02 एएम– 08:47 एएम

वर्ज्यम् – 06:27 एएम– 08:01 एएम

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 11:48 एएम– 12:33 पीएम

अमृत काल – 03:50 पीएम– 05:23 पीएम

ब्रह्म मुहूर्त – 04:56 एएम– 05:44 एएम

सूर्या राशि- तुला राशि

चंद्र राशि- मीन राशि में संचार कर रहे हैं

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। आपके शहर, क्षेत्र के अनुसार पंचांग के समय में बदलाव हो सकता है। इसलिए किसी भी कार्य को करने से पहले क्षेत्रीय पंचांग देखने के अलावा पंडित जी से पूछ लें। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।