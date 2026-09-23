Aaj Ka Panchang 23 September 2026 (आज का पंचांग 23 सितंबर 2026): वैदिक पंचांग अनुसार, आज भाद्रपद शुक्लपक्ष की द्वादशी रात 10 बजकर 50 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद त्रयोदशी शुरू हो जाएगी। आज श्रवण नक्षत्र सुबह 9 बजकर 9 मिनट तक रहेगा। वहीं उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र शरू हो जाएगा। वहीं चंद्रमा मकर राशि में रात 9 बजकर 57 मिनट तक संचरण करेंगे। वहीं उसके बाद कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आइए जानते हैं बुधवार का शुभ मुहूर्त, योग, सूर्योदय-सूर्यास्त का समय, राहुकाल से लेकर विस्तृत पंचांग…

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सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 6:13 AM

सूर्यास्त – 6:13 PM

चन्द्रोदय – Sep 23 4:21 PM

चन्द्रास्त – Sep 24 3:39 AM

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – भाद्रपद

अमांत – भाद्रपद

आज की तिथि

शुक्ल पक्ष द्वादशी – Sep 22 09:43 PM – Sep 23 10:50 PM

शुक्ल पक्ष त्रयोदशी – Sep 23 10:50 PM – Sep 24 11:18 PM

आज का नक्षत्र

श्रवण – Sep 22 07:06 AM – Sep 23 09:09 AM

धनिष्ठा – Sep 23 09:09 AM – Sep 24 10:35 AM

आज का करण

बव – Sep 22 09:43 PM – Sep 23 10:22 AM

बालव – Sep 23 10:22 AM – Sep 23 10:51 PM

कौलव – Sep 23 10:51 PM – Sep 24 11:09 AM

आज का योग

सुकर्मा – Sep 22 04:28 PM – Sep 23 04:26 PM

धृति – Sep 23 04:26 PM – Sep 24 03:54 PM

वार

बुधवार

अशुभ काल

राहुकाल – 12:13 PM – 1:43 PM

यम गण्ड – 7:43 AM – 9:13 AM

कुलिक – 10:43 AM – 12:13 PM

दुर्मुहूर्त – 11:49 AM – 12:37 PM

वर्ज्यम् – 01:23 PM – 03:05 PM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – Nil

अमृत काल – 11:34 PM – 01:15 AM

ब्रह्म मुहूर्त – 04:38 AM – 05:26 AM

आनन्दादि योग

छत्र Upto – 09:09 AM

मित्र

सूर्य राशि

सूर्य कन्या राशि पर है

चंद्र राशि

चन्द्रमा सितम्बर 23, 09:56 PM तक मकर राशि उपरांत कुंभ राशि पर संचार करेगा।

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।