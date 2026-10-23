Aaj Ka Panchang 23 October 2026 (आज का पंचांग 23 अक्टूबर 2026): आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के साथ शुक्रवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, द्वादशी तिथि दोपहर 2 बजकर 36 मिनट तक रहने वाली है। इसके बाद त्रयोदशी तिथि आरंभ हो जाएगी। इसके साथ ही आज पूर्वभाद्रपदा, उत्तराभाद्रपदा नक्षत्र के साथ धुव्र, व्यापात और रवि योग बन रहा है। इसके साथ ही आज प्रदोष व्रत रखा जा रहा है। शुक्रवार के दिन पड़ने के कारण इसे शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाएगा। आइए जानते हैं शुक्रवार का शुभ मुहूर्त, योग, सूर्योदय-सूर्यास्त का समय, राहुकाल से लेकर विस्तृत पंचांग…

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – आश्विन

अमांत – आश्विन

वार- शुक्रवार

व्रत- शुक्र प्रदोष व्रत

तिथि

शुक्ल पक्ष द्वादशी – 22 अक्टूबर 02:48 PM – 23 अक्टूबर 02:36 PM

शुक्ल पक्ष त्रयोदशी – 23 अक्टूबर 02:36 PM – 24 अक्टूबर 01:37 PM

नक्षत्र

पूर्वभाद्रपदा – 22 अक्टूबर 08:49 PM – 23 अक्टूबर 09:03 PM

उत्तरभाद्रपदा – Oct 23 09:03 PM – Oct 24 08:32 PM

करण

बालव – Oct 23 02:48 AM – Oct 23 02:36 PM

कौलव – Oct 23 02:36 PM – Oct 24 02:12 AM

तैतिल – Oct 24 02:12 AM – Oct 24 01:37 PM

योग

ध्रुव – Oct 22 11:39 PM – Oct 23 10:08 PM

व्याघात – Oct 23 10:08 PM – Oct 24 08:00 PM

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 6:31 AM

सूर्यास्त – 5:51 PM

चन्द्रोदय – Oct 23 3:56 PM

चन्द्रास्त – Oct 24 4:24 AM

अशुभ काल

राहुकाल – 10:46 AM – 12:11 PM

यम गण्ड – 3:01 PM – 4:26 PM

कुलिक – 7:56 AM – 9:21 AM

दुर्मुहूर्त – 08:47 AM – 09:32 AM, 12:33 PM – 01:19 PM

वर्ज्यम् – 06:27 AM – 08:01 AM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 11:48 AM – 12:33 PM

अमृत काल – 12:57 PM – 02:33 PM

ब्रह्म मुहूर्त – 04:55 AM – 05:43 AM

सूर्या राशि- तुला राशि पर है

चंद्र राशि -चन्द्रमा दोपहर 03:03 बजे तक कुंभ राशि में और फिर मीन राशि में संचरण करेंगे।

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। आपके शहर, क्षेत्र के अनुसार पंचांग के समय में बदलाव हो सकता है। इसलिए किसी भी कार्य को करने से पहले क्षेत्रीय पंचांग देखने के अलावा पंडित जी से पूछ लें। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।