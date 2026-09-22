Aaj Ka Panchang 22 September 2026 (आज का पंचांग 22 सितंबर 2026): वैदिक पंचांग अनुसार, आज भाद्रपद शुक्लपक्ष की एकादशी रात 9 बजकर 43 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद द्वादशी शुरू हो जाएगी। साथ ही आज द्वितीय चातुर्मास अन्तिम दिन, कल्कि द्वादशी, परिवर्तिनी एकादशी, भद्रा, रवि योग है। आइए जानते हैं मंगलवार का शुभ मुहूर्त, योग, सूर्योदय-सूर्यास्त का समय, राहुकाल से लेकर विस्तृत पंचांग…

परिवर्तिनी एकादशी पर बन रहा रवि योग, जानिए तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा- विधि, मंत्र और आरती

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 6:13 AM

सूर्यास्त – 6:14 PM

चन्द्रोदय – Sep 22 3:48 PM

चन्द्रास्त – Sep 23 2:41 AM

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – भाद्रपद

अमांत – भाद्रपद

आज की तिथि

शुक्ल पक्ष एकादशी – Sep 21 08:01 PM – Sep 22 09:43 PM

शुक्ल पक्ष द्वादशी – Sep 22 09:43 PM – Sep 23 10:50 PM

आज का नक्षत्र

उत्तराषाढ़ा – Sep 21 04:34 AM – Sep 22 07:06 AM

श्रवण – Sep 22 07:06 AM – Sep 23 09:09 AM

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आज का करण

वणिज – Sep 21 08:01 PM – Sep 22 08:56 AM

विष्टि – Sep 22 08:56 AM – Sep 22 09:43 PM

बव – Sep 22 09:43 PM – Sep 23 10:22 AM

आज का योग

अतिगण्ड – Sep 21 04:05 PM – Sep 22 04:28 PM

सुकर्मा – Sep 22 04:28 PM – Sep 23 04:26 PM

वार

मंगलवार

त्यौहार और व्रत

पार्ष्व एकादशी

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अशुभ काल

राहुकाल – 3:14 PM – 4:44 PM

यम गण्ड – 9:13 AM – 10:43 AM

कुलिक – 12:13 PM – 1:43 PM

दुर्मुहूर्त – 08:37 AM – 09:25 AM, 11:02 PM – 11:50 PM

वर्ज्यम् – 11:26 AM – 01:10 PM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 11:49 AM – 12:37 PM

अमृत काल – 10:00 PM – 11:44 PM

ब्रह्म मुहूर्त – 04:37 AM – 05:25 AM

आनन्दादि योग

पद्म Upto – 08:50 AM

लुम्ब

सूर्य राशि

सूर्य कन्या राशि पर है

चंद्र राशि

चन्द्रमा मकर राशि पर संचार करेगा (पूरा दिन-रात)

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।