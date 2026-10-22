Aaj Ka Panchang 22 October 2026 (आज का पंचांग 22 अक्टूबर 2026): आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के साथ गुरुवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, एकादशी तिथि दोपहर 2 बजकर 48 मिनट तक रहने वाली है। इसके बाद द्वादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। आज पापांकुशा एकादशी का व्रत रखना जा रहा है। इसके साथ ही आज शतभिषा, पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र बन रहा है और वृद्धि, धुव्र योग का निर्माण हो रहा है। चंद्रमा की स्थिति की बात करें, तो कुंभ राशि में ही संचार करेंगे। आइए जानते हैं गुरुवार का शुभ मुहूर्त, योग, सूर्योदय-सूर्यास्त का समय, राहुकाल से लेकर विस्तृत पंचांग…

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – आश्विन

अमांत – आश्विन

वार- गुरुवार

व्रत- पापांकुशा एकादशी

तिथि

शुक्ल पक्ष एकादशी – 21 अक्टूबर 02:12 पीएम– 22 अक्टूबर 02:48 पीएम

शुक्ल पक्ष द्वादशी – 22 अक्टूबर 02:48 पीएम– 23 अक्टूबर 02:36 पीएम

नक्षत्र

शतभिषा – 21 अक्टूबर 07:47 पीएम– 22 अक्टूबर 08:49 पीएम

पूर्वभाद्रपदा – 22 अक्टूबर 08:49 पीएम– 23 अक्टूबर 09:03 पीएम

करण

विष्टि – 22 अक्टूबर 02:36 एएम– 22 अक्टूबर 02:48 पीएम

बव – 22 अक्टूबर 02:48 पीएम– 23 अक्टूबर 02:48 एएम

बालव – 23 अक्टूबर 02:48 एएम – 23 अक्टूबर 02:36 पीएम

योग

वृद्धि – 22 अक्टूबर 12:32 एएम– 22 अक्टूबर 11:39 पीएम

ध्रुव – 22 अक्टूबर 11:39 पीएम– 23 अक्टूबर 10:08 पीएम

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 6:30 एएम

सूर्यास्त – 5:51 पीएम

चन्द्रोदय – Oct 22 3:23 पीएम

चन्द्रास्त – Oct 23 3:28 एएम

अशुभ काल

राहुकाल – 1:36 पीएम– 3:01 पीएम

यम गण्ड – 6:30 एएम– 7:55 एएम

कुलिक – 9:21 एएम– 10:46 एएम

दुर्मुहूर्त – 10:17 एएम– 11:03 एएम, 02:50 पीएम– 03:35 पीएम

वर्ज्यम् – 03:16 एएम– 04:53 एएम

आज का शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 11:48 एएम– 12:34 पीएम

अमृत काल – 01:21 पीएम– 03:02 पीएम

ब्रह्म मुहूर्त – 04:54 एएम– 05:42 एएम

सूर्या राशि -सूर्य तुला राशि पर है

चंद्र राशि -कुंभ राशि

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। आपके शहर, क्षेत्र के अनुसार पंचांग के समय में बदलाव हो सकता है। इसलिए किसी भी कार्य को करने से पहले क्षेत्रीय पंचांग देखने के अलावा पंडित जी से पूछ लें। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।