Aaj Ka Panchang 21 September 2026 (आज का पंचांग 21 सितंबर 2026): वैदिक पंचांग अनुसार, आज भाद्रपद शुक्लपक्ष की दशमी रात 8 बजे तक रहेगी। वहीं उसके बाद एकादशी शुरू हो जाएगी। साथ ही आज द्वितीय चातुर्मास का 29वाँ दिन, दशावतार व्रत, रवि योग, विडाल योग है। आइए जानते हैं सोमवार का शुभ मुहूर्त, योग, सूर्योदय-सूर्यास्त का समय, राहुकाल से लेकर विस्तृत पंचांग…

21 या 22 सितंबर कब है परिवर्तिनी एकादशी, जानिए तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा- विधि, मंत्र और आरती

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 6:12 AM

सूर्यास्त – 6:15 PM

चन्द्रोदय – Sep 21 3:10 PM

चन्द्रास्त – Sep 22 1:43 AM

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – भाद्रपद

अमांत – भाद्रपद

इस साल कब है शुरू होगी शारदीय नवरात्रि, जानें तिथि, घटस्थापना का शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व

आज की तिथि

शुक्ल पक्ष दशमी – Sep 20 05:51 PM – Sep 21 08:01 PM

शुक्ल पक्ष एकादशी – Sep 21 08:01 PM – Sep 22 09:43 PM

आज का नक्षत्र

उत्तराषाढ़ा – Sep 21 04:34 AM – Sep 22 07:06 AM

आज का करण

तैतिल – Sep 20 05:52 PM – Sep 21 06:59 AM

गर – Sep 21 06:59 AM – Sep 21 08:01 PM

वणिज – Sep 21 08:01 PM – Sep 22 08:56 AM

आज का योग

शोभन – Sep 20 03:22 PM – Sep 21 04:05 PM

अतिगण्ड – Sep 21 04:05 PM – Sep 22 04:28 PM

26 अक्टूबर को बुध करेंगे तुला राशि में गोचर; कन्या, मेष, कर्क और कुंभ राशि वालों को करियर में तरक्की के साथ धनलाभ के योग

वार

सोमवार

त्यौहार और व्रत

Ramdev Jayanti

अशुभ काल

राहुकाल – 7:43 AM – 9:13 AM

यम गण्ड – 10:43 AM – 12:14 PM

कुलिक – 1:44 PM – 3:14 PM

दुर्मुहूर्त – 12:38 PM – 01:26 PM, 03:02 PM – 03:50 PM

वर्ज्यम् – 01:25 PM – 03:11 PM

11 अक्टूबर को चंद्र और शुक्र बनाएंगे कलात्मक योग; मकर, मिथुन, मेष और वृश्चिक राशि वालों को आर्थिक उन्नति के योग

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 11:50 AM – 12:38 PM

अमृत काल – 12:01 AM – 01:47 AM

ब्रह्म मुहूर्त – 04:37 AM – 05:25 AM

आनन्दादि योग

मृत्यु

सूर्या राशि

सूर्य कन्या राशि पर है

चंद्र राशि

चन्द्रमा सितम्बर 21, 11:14 AM तक धनु राशि उपरांत मकर राशि पर संचार करेगा।

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।