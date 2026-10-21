Aaj Ka Panchang 21 October 2026: आज आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के साथ बुधवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, दशमी तिथि दोपहर 2 बजकर 12 मिनट तक रहने वाली है। इसके अलावा कई जगहों पर आज विजयादशमी का पर्व मनाया जा रहा है। इसके साथ ही आज रवि के साथ गण्ड योग का निर्माण हो रहा है। चंद्रमा की स्थिति की बात करें, तो सुबह 7 बजे कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आइए जानते हैं बुधवार का शुभ मुहूर्त, योग, सूर्योदय-सूर्यास्त का समय, राहुकाल से लेकर विस्तृत पंचांग…

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – आश्विन

अमांत – आश्विन

तिथि

शुक्ल पक्ष दशमी – Oct 20 12:50 पीएम– Oct 21 02:12 पीएम

शुक्ल पक्ष एकादशी – Oct 21 02:12 पीएम– Oct 22 02:48 पीएम

नक्षत्र

धनिष्ठा – Oct 20 06:02 पीएम– Oct 21 07:47 पीएम

शतभिषा – Oct 21 07:47 पीएम– Oct 22 08:49 पीएम

करण

गर – Oct 21 01:36 एएम– Oct 21 02:12 पीएम

वणिज – Oct 21 02:12 पीएम– Oct 22 02:36 एएम

विष्टि – Oct 22 02:36 एएम– Oct 22 02:48 पीएम

आज का योग

रवि योग- 06:25 ए एम से 07:47 पी एम

गण्ड – Oct 21 12:49 एएम– Oct 22 12:32 एएम

वृद्धि – Oct 22 12:32 एएम– Oct 22 11:39 पीएम

त्योहार और व्रत- विजय दशमी

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 6:30 एएम

सूर्यास्त – 5:52 पीएम

चन्द्रोदय – Oct 21 2:50 पीएम

चन्द्रास्त – Oct 22 2:33 एएम

आज का अशुभ काल

राहुकाल – 12:11 पीएम– 1:36 पीएम

यम गण्ड – 7:55 एएम– 9:20 एएम

कुलिक – 10:46 एएम– 12:11 पीएम

दुर्मुहूर्त – 11:48 एएम– 12:34 पीएम

वर्ज्यम् – 03:17 एएम– 04:57 एएम

आज का शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – Nil

अमृत काल – 08:37 एएम– 10:20 एएम

ब्रह्म मुहूर्त – 04:54 एएम– 05:42 एएम

सूर्य राशि- सूर्य तुला राशि पर है

चंद्र राशि – सुबह 7 बजे चंद्रमा मकर राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे।

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। आपके शहर, क्षेत्र के अनुसार पंचांग के समय में बदलाव हो सकता है। इसलिए किसी भी कार्य को करने से पहले क्षेत्रीय पंचांग देखने के अलावा पंडित जी से पूछ लें। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।