Aaj Ka Panchang 20 September 2026 (आज का पंचांग 20 सितंबर 2026): भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के साथ रविवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, नवमी तिथि शाम 5 बजकर 51 मिनट तक रहने वाले हैं। इसके बाद दशमी तिथि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके साथ ही आज पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के साथ उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, सौभाग्य और शोभन योग का निर्माण हो रहा है। चंद्रमा की स्थिति की बात करें, तो धनु राशि में ही संचार करेंगे। आइए जानते हैं रविवार का शुभ मुहूर्त, योग, सूर्योदय-सूर्यास्त का समय, राहुकाल से लेकर विस्तृत पंचांग…

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – भाद्रपद

अमांत – भाद्रपद

वार- रविवार

तिथि- नवमी तिथि 05:51 पीएम, फिर दशमी

नक्षत्र- पूर्वाषाढ़ा पूरे दिन

योग- सौभाग्य योग 03:22 पीएम, फिर शोभन योग आरंभ

करण

कौलव – 20 सितंबर 04:40 एएम– Sep 20 05:52 पीएम

तैतिल – 20 सितंबर 05:52 पीएम– Sep 21 06:59 एएम

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 6:18 एएम

सूर्यास्त – 6:22 पीएम

चन्द्रोदय – 20 सितंबर 2:21 पीएम

चन्द्रास्त – 21 सितंबर 1:05 एएम

आज का अशुभ काल

राहुकाल – 4:51 पीएम– 6:21 पीएम

यम गण्ड – 12:20 पीएम– 1:50 पीएम

कुलिक – 3:21 पीएम– 4:51 पीएम

दुर्मुहूर्त – 04:45 पीएम– 05:33 पीएम

वर्ज्यम् – 12:26 पीएम– 02:13 पीएम

आज का शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 11:56 एएम– 12:44 पीएम

अमृत काल – 11:11 पीएम – 12:59 एएम

ब्रह्म मुहूर्त – 04:42 एएम– 05:30 एएम

सूर्या राशि -सूर्य कन्या राशि पर है

चंद्र राशि- चंद्रमा धनु राशि

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।