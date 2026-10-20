Aaj Ka Panchang 20 October 2026: वैवैदिक पंचांग अनुसार, आज आश्विन शुक्ल पक्ष की नवमी दोपहर 12 बजकर 50 मिनट तक रहेगी। इसके बाद दशमी शुरू हो जाएगी। साथ ही आज तृतीय चातुर्मास का 28वाँ दिन, आयुध पूजा, दुर्गा बलिदान, दुर्गा विसर्जन, विजयादशमी, दशहरा, बंगाल महा नवमी, दक्षिण सरस्वती पूजा, बुद्ध जयन्ती, अपराजिता जयन्ती, दक्ष सावर्णि मन्वादि, रवि योग, विडाल योग है। आइए जानते हैं मंगलवार का शुभ मुहूर्त, योग, सूर्योदय-सूर्यास्त का समय, राहुकाल से लेकर विस्तृत पंचांग…

Kab Hai Dussehra: दशहरा पर बन रहा रवि योग, जानिए तिथि, रावण दहन का शुभ मुहूर्त और उपाय

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 6:29 AM

सूर्यास्त – 5:42 PM

चन्द्रोदय – Oct 20 2:18 PM

चन्द्रास्त – Oct 21 1:25 AM

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – आश्विन

अमांत – आश्विन

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आज की तिथि

शुक्ल पक्ष नवमी – Oct 19 10:52 AM – Oct 20 12:50 PM

शुक्ल पक्ष दशमी – Oct 20 12:50 PM – Oct 21 02:12 PM

आज का नक्षत्र

श्रवण – Oct 19 03:38 PM – Oct 20 06:02 PM

धनिष्ठा – Oct 20 06:02 PM – Oct 21 07:47 PM

आज का करण

कौलव – Oct 19 11:55 PM – Oct 20 12:50 PM

तैतिल – Oct 20 12:50 PM – Oct 21 01:36 AM

गर – Oct 21 01:36 AM – Oct 21 02:12 PM

आज का योग

शूल – Oct 20 12:34 AM – Oct 21 12:49 AM

गण्ड – Oct 21 12:49 AM – Oct 22 12:32 AM

आज का वार

मंगलवार

अशुभ काल

राहुकाल – 2:54 PM – 4:18 PM

यम गण्ड – 9:17 AM – 10:41 AM

कुलिक – 12:05 PM – 1:30 PM

दुर्मुहूर्त – 08:43 AM – 09:28 AM, 10:49 PM – 11:40 PM

वर्ज्यम् – 10:20 PM – 12:03 AM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 11:43 AM – 12:28 PM

अमृत काल – 06:34 AM – 08:20 AM

ब्रह्म मुहूर्त – 04:53 AM – 05:41 AM

आनन्दादि योग

लुम्ब Upto – 06:02 PM

उत्पात

सूर्य राशि

सूर्य तुला राशि पर है

चंद्र राशि

चन्द्रमा मकर राशि पर संचार करेगा (पूरा दिन-रात)।

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। आपके शहर, क्षेत्र के अनुसार पंचांग के समय में बदलाव हो सकता है। इसलिए किसी भी कार्य को करने से पहले क्षेत्रीय पंचांग देखने के अलावा पंडित जी से पूछ लें। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।