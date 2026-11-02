Aaj Ka Panchang 2 November 2026 (आज का पंचांग 2 नंवबर 2026): वैदिक पंचांग अनुसार, आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि दोपहर 01 बजकर 10 मिनट तक रहेगी। उसके बाद नवमी शुरू हो जाएगी। साथ ही आज चतुर्थ चातुर्मास का 12वाँ दिन, गण्ड मूल, आडल योग, विडाल योग है। आइए जानते हैं सोमवार का शुभ मुहूर्त, योग, सूर्योदय-सूर्यास्त का समय, चंद्रोदय का समय, राहुकाल से लेकर विस्तृत पंचांग… ,

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सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 6:37 AM

सूर्यास्त – 5:31 PM

चन्द्रोदय – Nov 03 12:40 AM

चन्द्रास्त – Nov 02 1:27 PM

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – कार्तिक

अमांत – आश्विन

आज की तिथि

कृष्ण पक्ष अष्टमी – Nov 01 02:51 PM – Nov 02 01:10 PM

कृष्ण पक्ष नवमी – Nov 02 01:10 PM – Nov 03 11:54 AM

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आज का नक्षत्र

आश्लेषा – Nov 02 04:30 AM – Nov 03 03:46 AM

मघा – Nov 03 03:46 AM – Nov 04 03:26 AM

आज का करण

कौलव – Nov 02 01:58 AM – Nov 02 01:11 PM

तैतिल – Nov 02 01:11 PM – Nov 03 12:29 AM

गर – Nov 03 12:29 AM – Nov 03 11:55 AM

आज का योग

शुभ – Nov 01 02:39 PM – Nov 02 12:06 PM

शुक्ल – Nov 02 12:06 PM – Nov 03 09:53 AM

वार

सोमवार

अशुभ काल

राहुकाल – 7:59 AM – 9:21 AM

यम गण्ड – 10:42 AM – 12:04 PM

कुलिक – 1:26 PM – 2:47 PM

दुर्मुहूर्त – 12:26 PM – 01:09 PM, 02:37 PM – 03:20 PM

वर्ज्यम् – 04:54 PM – 06:27 PM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 11:42 AM – 12:26 PM

अमृत काल – 01:34 AM – 03:07 AM

ब्रह्म मुहूर्त – 05:02 AM – 05:50 AM

आनन्दादि योग

सौम्य Upto – 03:46 AM

ध्वांक्ष

सूर्य राशि

सूर्य तुला राशि पर है

चंद्र राशि

चन्द्रमा नवम्बर 03, 03:46 AM तक कर्क राशि उपरांत सिंह राशि पर संचार करेगा।

डिस्क्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। आपके शहर, क्षेत्र के अनुसार पंचांग के समय में बदलाव हो सकता है। इसलिए किसी भी कार्य को करने से पहले क्षेत्रीय पंचांग देखने के अलावा पंडित जी से पूछ लें। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।