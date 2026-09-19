Aaj ka Panchang 19 September 2026 (आज का पंचांग 19 सितंबर 2026): आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के साथ शनिवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, अष्टमी तिथि दोपहर 3 बजकर 37 मिनट तक रहने वाला है। इसके बाद नवमी तिथि आरंभ हो जाएगी। आज मूल, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में राधा अष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। आज देशभर में राधा रानी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। इसके साथ ही आज आयुष्मान, सौभाग्य योग का निर्माण हो रहा है। आइए जानते हैं शनिवार का शुभ मुहूर्त, योग, सूर्योदय-सूर्यास्त का समय, राहुकाल से लेकर विस्तृत पंचांग…

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – भाद्रपद

अमांत – भाद्रपद

वार- शनिवार

व्रत-त्योहार- राधा अष्टमी

तिथि -शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि 03:27 पीएम, फिर नवमी तिथि आरंभ

नक्षत्र- मूल नक्षत्र पूरे दिन

करण

बव – 19 सितंबर 02:13 एएम– 19 सितंबर 03:27 पीएम

बालव – 19 सितंबर 03:27 PM – 20 सितंबर 04:40 एएम

कौलव – 20 सितंबर 04:40 एएम– 20 सितंबर 05:52 पीएम

आज का योग

आयुष्मान – 18 सितंबर 01:34 पीएम– 19 सितंबर 02:28 पीएम

सौभाग्य – 19 सितंबर 02:28 पीएम– 20 सितंबर 03:22 पीएम

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 6:18 एएम

सूर्यास्त – 6:23 पीएम

चन्द्रोदय – 19 सितंबर 1:33 पीएम

चन्द्रास्त – 20 सितंबर 12:11 एएमआज है राधा अष्टमी, जानिए शुभ मुहूर्त, योग, राहुकाल समेत शनिवार का संपूर्ण पंचांग

आज का अशुभ काल

राहुकाल – 9:19 एएम– 10:50 एएम

यम गण्ड – 1:51 पीएम– 3:21 पीएम

कुलिक – 6:18 एएम– 7:49 एएम

दुर्मुहूर्त – 07:55 एएम– 08:43 एएम

वर्ज्यम् – 07:43 एएम– 09:31 एएम, 11:54 पीएम– 01:42 एएम

आज का शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 11:56 एएम– 12:44 PM

अमृत काल – 06:36 पीएम– 08:24 पीएम

ब्रह्म मुहूर्त – 04:42 एएम– 05:30 एएम

4 अक्टूबर को गुरु-चंद्र बनाएंगे गजकेसरी राजयोग, मेष, सिंह और वृश्चिक राशि को आर्थिक तरक्की के योग

सूर्य- कन्या राशि पर है

चंद्र राशि- चंद्रमा धनु राशि में संचार करेंगे

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।