Aaj Ka Panchang 19 October 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज आश्विन शुक्ल पक्ष की अष्टमी सुबह 10 बजकर 51 मिनट तक रहेगी। इसके बाद नवमी शुरू हो जाएगी। साथ ही आज तृतीय चातुर्मास का 27वाँ दिन, दुर्गा अष्टमी, सन्धि पूजा, महा नवमी, सरस्वती विसर्जन, मासिक दुर्गाष्टमी, सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, आडल योग, विडाल योग है। आइए जानते हैं सोमवार का शुभ मुहूर्त, योग, सूर्योदय-सूर्यास्त का समय, राहुकाल से लेकर विस्तृत पंचांग…

Navmi Kab Hai: 19 या 20 अक्टूबर कब मनाई जाएगी महानवमी, जानिए तिथि, कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त, योग और महत्व

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 6:28 AM

सूर्यास्त – 5:43 PM

चन्द्रोदय – Oct 19 1:44 PM

चन्द्रास्त – Oct 20 12:28 AM

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – आश्विन

अमांत – आश्विन

आज की तिथि

शुक्ल पक्ष अष्टमी – Oct 18 08:28 AM – Oct 19 10:52 AM

शुक्ल पक्ष नवमी – Oct 19 10:52 AM – Oct 20 12:50 PM

आज का नक्षत्र

उत्तराषाढ़ा – Oct 18 12:48 PM – Oct 19 03:38 PM

श्रवण – Oct 19 03:38 PM – Oct 20 06:02 PM

आज का करण

बव – Oct 18 09:42 PM – Oct 19 10:52 AM

बालव – Oct 19 10:52 AM – Oct 19 11:55 PM

कौलव – Oct 19 11:55 PM – Oct 20 12:50 PM

आज का योग

धृति – Oct 18 11:55 PM – Oct 20 12:34 AM

शूल – Oct 20 12:34 AM – Oct 21 12:49 AM

आज का वार

सोमवार

त्यौहार और व्रत

दुर्गाष्टमी व्रत

महा नवमी

दुर्गाष्टमी

सरस्वती विसर्जन

अशुभ काल

राहुकाल – 7:52 AM – 9:17 AM

यम गण्ड – 10:41 AM – 12:06 PM

कुलिक – 1:30 PM – 2:54 PM

दुर्मुहूर्त – 12:28 PM – 01:13 PM, 02:43 PM – 03:28 PM

वर्ज्यम् – 08:02 PM – 09:48 PM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 11:43 AM – 12:28 PM

अमृत काल – 08:28 AM – 10:16 AM

ब्रह्म मुहूर्त – 04:52 AM – 05:40 AM

आनन्दादि योग

काण Upto – 05:24 PM

सिद्धि

सूर्य राशि

सूर्य तुला राशि पर है

चंद्र राशि

चन्द्रमा मकर राशि पर संचार करेगा (पूरा दिन-रात)।

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डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। आपके शहर, क्षेत्र के अनुसार पंचांग के समय में बदलाव हो सकता है। इसलिए किसी भी कार्य को करने से पहले क्षेत्रीय पंचांग देखने के अलावा पंडित जी से पूछ लें। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।