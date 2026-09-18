Aaj ka Panchang 18 September 2026 (आज का पंचांग 18 सितंबर 2026): आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के साथ शुक्रवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, सप्तमी तिथि दोपहर 1 बजकर 1 मिनट तक रहने वाले हैं। इसके साथ ही अष्टमी तिथि आरंभ हो जाती है। इसके साथ ही आज ज्येष्ठा, मूल नक्षत्र के साथ प्रीति, आयुष्मान योग का निर्माण हो रहा है। चंद्रमा की स्थिति की बात करें, तो वृश्चिक राशि में रात 10 बजकर 44 मिनट तक रहने वाले हैं। इसके बाद धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके साथ ही आज से महालक्ष्मी व्रत आरंभ हो रहा है और दूर्वा अष्टमी पड़ रही है। आइए जानते हैं शुक्रवार का शुभ मुहूर्त, योग, सूर्योदय-सूर्यास्त का समय, राहुकाल से लेकर विस्तृत पंचांग…

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – भाद्रपद

अमांत – भाद्रपद

वार-शुक्रवार

तिथि- शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि 01:01बजे तक, फिर अष्टमी तिथि आरंभ

नक्षत्र- ज्येष्ठा 10:44 पीएम, फिर मूल नक्षत्र आरंभ

करण

वणिज – 17 सितंबर 11:52 PM – 18 सितंबर 01:01 PM

विष्टि – 18 सितंबर 01:01 PM – 19 सितंबर 02:13 AM

बव – 19 सितंबर 02:13 AM – 19 सितंबर 03:27 PM

आज का योग

प्रीति – 17 सितंबर 12:49 PM – 18 सितंबर 01:34 PM

आयुष्मान – 18 सितंबर 01:34 PM – 19 सितंबर 02:28 PM

त्योहार और व्रत- महालक्ष्मी व्रत प्रारंभ, दूर्वा अष्टमी

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 6:18 एएम

सूर्यास्त – 6:24 पीएम

चन्द्रोदय – 18 सितंबर 12:42 पीएम

चन्द्रास्त – 18 सितंबर 11:18 पीएम

आज का अशुभ काल

राहुकाल – 10:50 एएम– 12:21 पीएम

यम गण्ड – 3:22 पीएम– 4:53 पीएम

कुलिक – 7:48 एएम– 9:19 एएम

दुर्मुहूर्त – 08:43 एएम– 09:31 एएम, 12:45 पीएम– 01:33 पीएम

आज का शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 11:56 एएम– 12:45 पीएम

अमृत काल – 12:53 पीएम– 02:41 पीएम

ब्रह्म मुहूर्त – 04:42 एएम– 05:30 एएम

सूर्या राशि- सूर्य कन्या राशि पर है

चंद्र राशि -चन्द्रमा 18 सितंबर को 10:44 पीएम तक फिर वृश्चिक राशि में प्रवेश

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।