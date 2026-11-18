Aaj Ka Panchang 18 November 2026 (आज का पंचांग 18 नंवबर 2026): आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के साथ बुधवार है। पंचांग के अनुसार, नवमी तिथि आज पूरे दिन रहने वाला है। इसके बाद दशमी तिथि आरंभ हो जाएगी। आज आंवला नवमी का व्रत रख जा रहा है। इसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है। आज के दिन भगवान विष्णु के साथ आंवले के पेड़ की पूजा करना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर खाना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही आज रवि योग के साथ परिघ योग का निर्माण हो रहा है। चंद्रमा की स्थिति की बात करें, तो कुंभ राशि में संचार करेंगे। जहां पर राहु के साथ युति कर रहे हैं। आइए जानते हैं बुधवार का शुभ मुहूर्त, योग, सूर्योदय-सूर्यास्त का समय, चंद्रोदय का समय, राहुकाल से लेकर विस्तृत पंचांग…

आंवला नवमी आज, जानें अक्षय नवमी पर श्री विष्णु और आंवला की पूजा विधि, मुहूर्त, मंत्र और आरती

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – कार्तिक

अमांत – कार्तिक

वार- बुधवार

व्रत- आंवला नवमी, अक्षय नवमी

तिथि- शुक्ल पक्ष नवमी- सुबह 06:05 बजे से 19 नवंबर को सुबह 07:06 तक

नक्षत्र

शतभिषा – 18 नवंबर 04:34 AM – 19 नवंबर 06:10 AM

पूर्वभाद्रपदा – 19 नवंबर 06:10 AM – 20 नवंबर 06:56 AM

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 6:46 AM

सूर्यास्त – 5:37 PM

चन्द्रोदय – 18 नवंबर 1:20 PM

चन्द्रास्त – 19 नवंबर 1:15 AM

करण

बालव – 18 नवंबर 06:05 AM – 18 नवंबर 06:42 PM

कौलव – 18 नवंबर 06:42 PM – 19 नवंबर 07:06 AM

योग

रवि योग- 06:23 ए एम से 06:23 ए एम, नवम्बर 19

ध्रुव – 17 नवंबर 07:53 AM – 18 नवंबर 08:05 AM

व्याघात – 18 नवंबर 08:05 AM – 19 नवंबर 07:42 AM

अशुभ काल

राहुकाल – 12:11 PM – 1:33 PM

यम गण्ड – 8:07 AM – 9:29 AM

कुलिक – 10:50 AM – 12:11 PM

दुर्मुहूर्त – 11:50 AM – 12:33 PM

वर्ज्यम् – 12:15 PM – 01:57 PM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – Nil

अमृत काल – 10:28 PM – 12:11 AM

ब्रह्म मुहूर्त – 05:11 AM – 05:59 AM

सूर्या राशि- वृश्चिक राशि में संचरण

चंद्र राशि- कुंभ राशि में संचरण

डिस्क्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। आपके शहर, क्षेत्र के अनुसार पंचांग के समय में बदलाव हो सकता है। इसलिए किसी भी कार्य को करने से पहले क्षेत्रीय पंचांग देखने के अलावा पंडित जी से पूछ लें। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।