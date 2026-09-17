Aaj ka Panchang 17 September 2026 (आज का पंचांग 17 सितंबर 2026): भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के साथ गुरुवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, षष्ठी तिथि सुबह 10 बजकर 48 मिनट तक रहने वाला है। इसके बाद सप्तमी तिथि आरंभ हो जाएगी। आज अनुराधा, ज्येष्ठा नक्षत्र के साथ विष्कुंभ,प्रीति योग के साथ आज विश्वकर्मा जयंती है। इसके साथ ही सूर्य सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे कन्या संक्रांति बन रही है। आज स्नान-दान का विशेष महत्व है। आइए जानते हैं गुरुवार का शुभ मुहूर्त, योग, सूर्योदय-सूर्यास्त का समय, राहुकाल से लेकर विस्तृत पंचांग…
विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत – 1948, पराभव
पूर्णिमांत – भाद्रपद
अमांत – भाद्रपद
वार- गुरुवार
त्योहार- विश्वकर्मा पूजा
गोचर- सूर्य का कन्या राशि में प्रवेश
तिथि- शुक्ल पक्ष षष्ठी 10:48 एएम तक, फिर सप्तमी तिथि आरंभ
नक्षत्र- अनुराधा नक्षत्र 07:53 पीएम, फिर ज्येष्ठा शुरू
करण
तैतिल – 16 सितंबर, 09:50 पीएम – 17 सितंबर, 10:48 एएम
गर – 17 सितंबर, 10:48 एएम – 17 सितंबर, 11:52 पीएम
वणिज – 17 सितंबर, 11:52 पीएम – 18 सितंबर, 01:01 पीएम
आज का शुभ योग
विष्कुम्भ – 16 सितंबर, 12:22 पीएम – 17 सितंबर, 12:49 पीएम
प्रीति – 17 सितंबर, 12:49 पीएम – 18 सितंबर, 01:34 पीएम
अमृतसिद्धि योग – 16 सितंबर, 05:22 पीएम – 17 सितंबर, 06:17 एएम (अनुराधा और बुधवार)
सर्वार्थसिद्धि योग – 16 सितंबर, 05:22 पीएम – 17 सितंबर, 07:53 पीएम (अनुराधा और बुधवार)
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय – 06:17 एएम
सूर्यास्त – 06:25 पीएम
चन्द्रोदय – 17 सितंबर, 11:47 एएम
चन्द्रास्त – 17 सितंबर, 10:28 पीएम
आज का अशुभ काल
राहुकाल- 01:52 पीएम – 03:23 पीएम
यम गण्ड – 06:17 एएम – 07:48 एएम
कुलिक – 09:19 एएम – 10:50 एएम
दुर्मुहूर्त – 10:20 एएम – 11:08 एएम, 03:10 पीएम – 03:59 पीएम
वर्ज्यम् – 02:09 एएम – 03:56 एएम
आज का शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त – 11:57 एएम – 12:45 पीएम
अमृत काल – 08:23 एएम – 10:09 एएम
ब्रह्म मुहूर्त – 04:41 एएम – 05:29 एएम
सूर्या राशि- सूर्य 07:49 एएम तक कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे।
चंद्रमा राशि- वृश्चिक राशि
डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।