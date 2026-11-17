Aaj Ka Panchang 17 November 2026 (आज का पंचांग 17 नंवबर 2026): वैदिक पंचांग अनुसार, आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी। साथ ही आज चतुर्थ चातुर्मास का 27वाँ दिन, गोपाष्टमी, मण्डला पूजा प्रारम्भ, मासिक दुर्गाष्टमी, भद्रा, पञ्चक, रवि योग, आडल योग, विडाल योग है। आज धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा। आइए जानते हैं मंगलवार का शुभ मुहूर्त, योग, सूर्योदय-सूर्यास्त का समय, चंद्रोदय का समय, राहुकाल से लेकर विस्तृत पंचांग…

22 नवंबर को वैभव के दाता शुक्र करेंगे स्वराशि तुला में गोचर; तुला, मकर और कर्क राशि वालों को करियर में तरक्की के साथ धनलाभ के योग

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 6:49 AM

सूर्यास्त – 5:22 PM

चन्द्रोदय – Nov 17 12:48 PM

चन्द्रास्त – Nov 18 12:10 AM

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – कार्तिक

अमांत – कार्तिक

आज की तिथि

शुक्ल पक्ष अष्टमी – Nov 17 04:19 AM – Nov 18 06:05 AM

शुक्ल पक्ष नवमी – Nov 18 06:05 AM – Nov 19 07:06 AM

30 साल बाद 11 दिसंबर को शनि देव होंगे मार्गी; कन्या, धनु और मेष राशि वालों को आर्थिक उन्नति के योग

नक्षत्र

धनिष्ठा – Nov 17 02:16 AM – Nov 18 04:34 AM

शतभिषा – Nov 18 04:34 AM – Nov 19 06:10 AM

आज का करण

विष्टि – Nov 17 04:20 AM – Nov 17 05:17 PM

बव – Nov 17 05:17 PM – Nov 18 06:05 AM

बालव – Nov 18 06:05 AM – Nov 18 06:42 PM

आज का योग

वृद्धि – Nov 16 07:15 AM – Nov 17 07:53 AM

ध्रुव – Nov 17 07:53 AM – Nov 18 08:05 AM

आज वार

मंगलवार

त्यौहार और व्रत

दुर्गाष्टमी व्रत

गोपाष्टमी

अशुभ काल

राहुकाल – 2:44 PM – 4:03 PM

यम गण्ड – 9:27 AM – 10:46 AM

कुलिक – 12:05 PM – 1:25 PM

दुर्मुहूर्त – 08:56 AM – 09:38 AM, 10:45 PM – 11:39 PM

वर्ज्यम् – 06:39 AM – 08:24 AM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 11:44 AM – 12:27 PM

अमृत काल – 05:09 PM – 06:55 PM

ब्रह्म मुहूर्त – 05:14 AM – 06:02 AM

आनन्दादि योग

उत्पात Upto – 04:34 AM

मृत्यु

सूर्य राशि

सूर्य वृश्चिक राशि पर है

चंद्र राशि

चन्द्रमा नवम्बर 17, 03:30 PM तक मकर राशि उपरांत कुंभ राशि पर संचार करेगा

डिस्क्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। आपके शहर, क्षेत्र के अनुसार पंचांग के समय में बदलाव हो सकता है। इसलिए किसी भी कार्य को करने से पहले क्षेत्रीय पंचांग देखने के अलावा पंडित जी से पूछ लें। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।