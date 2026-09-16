Aaj ka Panchang 16 September 2026 (आज का पंचांग 16 सितंबर 2026): भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि के साथ बुधवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, पंचमी तिथि सुबह 8 बजकर 59 मिनट तक रहने वाली है। इसके बाद षष्ठी तिथि आरंभ हो जाएगी। इसके साथ ही आज विशाखा, अनुराधा नक्षत्र के साथ वैधृति, विष्कुंभ योग के साथ अमृत सिद्धि और सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही आज चंद्रमा की स्थिति की बात करें, तो सुबह 10 बजकर 49 मिनट तक तुला राशि में रहेंगे। इसके बाद वृश्चिक राशि में संचार करेंगे। आइए जानते हैं बुधवार का शुभ मुहूर्त, योग, सूर्योदय-सूर्यास्त का समय, राहुकाल से लेकर विस्तृत पंचांग…

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – भाद्रपद

अमांत – भाद्रपद

वार- बुधवार

तिथि- शुक्ल पक्ष पंचमी 08:59 एएम, फिर षष्ठी तिथि आरंभ

नक्षत्र- विशाखा 05:22 पीएम, फिर अनुराधा नक्षत्र आरंभ

करण

बालव -15 सितंबर 08:17 पीएम– Sep 16 08:59 एएम

कौलव – 16 सितंबर 08:59 AM – Sep 16 09:50 पीएम

तैतिल – 16 सितंबर 09:50 पीएम– Sep 17 10:48 एएम

आज का योग

वैधृति – 15 सितंबर 12:19 पीएम– Sep 16 12:22 पीएम

विष्कुम्भ – 16 सितंबर 12:22 पीएम– Sep 17 12:49 पीएम

अमृतसिद्धि योग – 16 सितंबर 05:22 पीएम- 17 सितंबर 06:17 एएम

सर्वार्थसिद्धि योग – 16 सितंबर 05:22 पीएम- 17 सितंबर 07:53 पीएम

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 6:17 एएम

सूर्यास्त – 6:26 पीएम

चन्द्रोदय – 16 सितंबर 10:52 एएम

चन्द्रास्त – 16 सितंबर 9:42 पीएम

आज का अशुभ काल

राहुकाल – 12:21 पीएम– 1:52 पीएम

यम गण्ड – 7:48 एएम– 9:19 एएम

कुलिक – 10:50 AM – 12:21 पीएम

दुर्मुहूर्त – 11:57 AM – 12:46 पीएम

वर्ज्यम् – 09:47 पीएम– 11:33 पीएम

आज का शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – Nil

अमृत काल – 07:53 एएम– 09:37 एएम

ब्रह्म मुहूर्त – 04:41 एएम– 05:29 एएम

सूर्या राशि -सूर्य सिंह राशि पर है

चंद्र राशि- सुबह 10 बजकर 49 मिनट तक तुला राशि में और फिर उसके बाद वृश्चिक राशि में संचार करेंगे

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।