Aaj Ka Panchang 16 November 2026 (आज का पंचांग 16 नंवबर 2026): वैदिक पंचांग अनुसार, आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी। साथ ही आज चतुर्थ चातुर्मास का 26वाँ दिन, जलाराम बापा जयन्ती, वृश्चिक संक्रान्ति, कार्तिक अष्टाह्निका विधान प्रारम्भ, भद्रा, सर्वार्थ सिद्धि योग, आडल योग है। आइए जानते हैं सोमवार का शुभ मुहूर्त, योग, सूर्योदय-सूर्यास्त का समय, चंद्रोदय का समय, राहुकाल से लेकर विस्तृत पंचांग…

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 6:48 AM

सूर्यास्त – 5:22 PM

चन्द्रोदय – Nov 16 12:16 PM

चन्द्रास्त – Nov 16 11:14 PM

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – कार्तिक

अमांत – कार्तिक

आज की तिथि

शुक्ल पक्ष सप्तमी – Nov 16 02:01 AM – Nov 17 04:19 AM

शुक्ल पक्ष अष्टमी – Nov 17 04:19 AM – Nov 18 06:05 AM

आज का नक्षत्र

श्रवण – Nov 15 11:28 PM – Nov 17 02:16 AM

धनिष्ठा – Nov 17 02:16 AM – Nov 18 04:34 AM

आज का करण

गर – Nov 16 02:01 AM – Nov 16 03:14 PM

वणिज – Nov 16 03:14 PM – Nov 17 04:20 AM

विष्टि – Nov 17 04:20 AM – Nov 17 05:17 PM

योग

गण्ड – Nov 15 06:22 AM – Nov 16 07:15 AM

वृद्धि – Nov 16 07:15 AM – Nov 17 07:53 AM

वार

सोमवार

त्यौहार और व्रत

वृश्चिक संक्रांति

अशुभ काल

राहुकाल – 8:08 AM – 9:27 AM

यम गण्ड – 10:46 AM – 12:05 PM

कुलिक – 1:25 PM – 2:44 PM

दुर्मुहूर्त – 12:26 PM – 01:09 PM, 02:33 PM – 03:15 PM

वर्ज्यम् – 06:39 AM – 08:24 AM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 11:44 AM – 12:26 PM

अमृत काल – 02:39 PM – 04:27 PM

ब्रह्म मुहूर्त – 05:13 AM – 06:01 AM

आनन्दादि योग

सिद्धि Upto – 02:16 AM

शुभ

सूर्य राशि

सूर्य नवम्बर 16, 07:39 PM तक तुला राशि, उपरांत वृश्चिक राशि में प्रवेश

चंद्र राशि

चन्द्रमा मकर राशि पर संचार करेगा (पूरा दिन-रात)

डिस्क्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। आपके शहर, क्षेत्र के अनुसार पंचांग के समय में बदलाव हो सकता है। इसलिए किसी भी कार्य को करने से पहले क्षेत्रीय पंचांग देखने के अलावा पंडित जी से पूछ लें। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।