Aaj ka Panchang 15 September 2026 (आज का पंचांग 15 सितंबर 2026): दिक पंचांग अनुसार, आज भाद्रपद शुक्लपक्ष की चतुर्थी सुबह 07 बजकर 44 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद पंचमी शुरू हो जाएगी। साथ ही आज द्वितीय चातुर्मास का 23वाँ दिन, ऋषि पञ्चमी, संवत्सरी पर्व, भद्रा, रवि योग है। आज स्वाती नक्षत्र दोपहर 03 बजकर 21 मिनट तक रहेगा। आइए जानते हैं मंगलवार का शुभ मुहूर्त, योग, सूर्योदय-सूर्यास्त का समय, राहुकाल से लेकर विस्तृत पंचांग…

15 या 16 सितंबर कब है ऋषि पंचमी, जानिए तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा- विधि और मंत्र

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 6:10 AM

सूर्यास्त – 6:22 PM

चन्द्रोदय – Sep 15 10:00 AM

चन्द्रास्त – Sep 15 8:43 PM

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – भाद्रपद

अमांत – भाद्रपद

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आज की तिथि

शुक्ल पक्ष चतुर्थी – Sep 14 07:07 AM – Sep 15 07:44 AM

शुक्ल पक्ष पंचमी – Sep 15 07:44 AM – Sep 16 08:59 AM

आज का नक्षत्र

स्वाति – Sep 14 01:55 PM – Sep 15 03:21 PM

विशाखा – Sep 15 03:21 PM – Sep 16 05:22 PM

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आज का करण

विष्टि – Sep 14 07:21 PM – Sep 15 07:44 AM

बव – Sep 15 07:44 AM – Sep 15 08:17 PM

बालव – Sep 15 08:17 PM – Sep 16 08:59 AM

आज का योग

इन्द्र – Sep 14 12:46 PM – Sep 15 12:19 PM

वैधृति – Sep 15 12:19 PM – Sep 16 12:22 PM

वार

मंगलवार

त्यौहार और व्रत

ऋषि पंचमी

अशुभ काल

राहुकाल – 3:19 PM – 4:51 PM

यम गण्ड – 9:13 AM – 10:44 AM

कुलिक – 12:16 PM – 1:47 PM

दुर्मुहूर्त – 08:36 AM – 09:25 AM, 11:05 PM – 11:52 PM

वर्ज्यम् – 09:25 PM – 11:09 PM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 11:51 AM – 12:40 PM

अमृत काल – 06:00 AM – 07:41 AM

ब्रह्म मुहूर्त – 04:34 AM – 05:22 AM

आनन्दादि योग

ध्वजा (केतु) Upto – 03:21 PM

श्रीवत्स

सूर्य राशि

सूर्य सिंह राशि पर है

चंद्र राशि

चन्द्रमा तुला राशि पर संचार करेगा (पूरा दिन-रात)

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।