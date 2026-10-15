Today Panchang 15 October 2026 (आज का पंचांग 15 अक्टूबर 2026): आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के साथ गुरुवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, पंचमी तिथि पूरे दिन रहने वाली है। इसके साथ ही आज ज्येष्ठा नक्षत्र के अलावा सौभाग्य और शोभन योग बना रहेगा। आज शारदीय नवरात्रि का पांचवां दिन है और मां स्कंदमाता की पूजा की जाएगी। चंद्रमा की स्थिति की बात करें, तो वृश्चिक राशि में ही संचार करेंगे। जानिए गुरुवार का राहुकाल, मुहूर्त, योग, शुभ-अशुभ समय से लेकर संपूर्ण पंचांग…

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – आश्विन

अमांत – आश्विन

वार- गुरुवार

व्रत- शारदीय नवरात्रि का पांचवां दिन, मां स्कंदमाता की पूजा, ललिता पंचमी व्रत

तिथि- शुक्ल पक्ष पंचमी – 01:13 एएम- 16 अक्टूबर 03:25 एएम

नक्षत्र – ज्येष्ठा नक्षत्र -पूरे दिन

करण

बव – 15 अक्टूबर 01:13 एएम– 15 अक्टूबर 02:16 पीएम

बालव – 15 अक्टूबर 02:16 पीएम– 16 अक्टूबर 03:25 एएम

कौलव – 16 अक्टूबर 03:25 पीएम– 16 अक्टूबर 04:38 पीएम

योग

सौभाग्य – Oct 14 08:38 पीएम– Oct 15 09:14 पीएम

शोभन – Oct 15 09:14 पीएम– Oct 16 10:05 पीएम

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 6:27 एएम

सूर्यास्त – 5:57 पीएम

चन्द्रोदय – Oct 15 10:31 एएम

चन्द्रास्त – Oct 15 9:10 पीएम

अशुभ काल

राहुकाल – 1:38 पीएम– 3:05 पीएम

यम गण्ड – 6:27 एएम– 7:53 एएम

कुलिक – 9:20 एएम– 10:46 एएम

दुर्मुहूर्त – 10:17 एएम– 11:03 एएम, 02:53 पीएम– 03:39 पीएम

वर्ज्यम् – 10:17 एएम– 12:04 पीएम

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 11:49 एएम– 12:35 पीएम

अमृत काल – 08:58 पीएम– 10:45 पीएम

ब्रह्म मुहूर्त – 04:51 एएम– 05:39 एएम

सूर्य राशि- सूर्य कन्या राशि पर है

चंद्र राशि- वृश्चिक राशि पर संचार करेंगे।

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। आपके शहर, क्षेत्र के अनुसार पंचांग के समय में बदलाव हो सकता है। इसलिए किसी भी कार्य को करने से पहले क्षेत्रीय पंचांग देखने के अलावा पंडित जी से पूछ लें। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।