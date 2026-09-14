Aaj ka Panchang 14 September 2026 (आज का पंचांग 14 सितंबर 2026): वैदिक पंचांग अनुसार, आज भाद्रपद शुक्लपक्ष की तृतीया सुबह 07 बजकर 06 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद चतुर्थी शुरू हो जाएगी। साथ ही आज द्वितीय चातुर्मास का 22वाँ दिन, हरतालिका तीज, गणेश चतुर्थी, गौरी हब्बा, मलयालम विनायक चतुर्थी, सिद्धिविनायक चतुर्थी, भद्रा, रवि योग, विडाल योग है। आइए जानते हैं सोमवार का शुभ मुहूर्त, योग, सूर्योदय-सूर्यास्त का समय, राहुकाल से लेकर विस्तृत पंचांग…

Ganesh Chaturthi Vrat Katha 2026: गणेश चतुर्थी पर पढ़ें ये व्रत कथा, गणपति भगवान की रहेगी विशेष कृपा

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 6:09 AM

सूर्यास्त – 6:23 PM

चन्द्रोदय – Sep 14 9:01 AM

चन्द्रास्त – Sep 14 8:08 PM

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – भाद्रपद

अमांत – भाद्रपद

आज की तिथि

शुक्ल पक्ष तृतीया – Sep 13 07:08 AM – Sep 14 07:07 AM

शुक्ल पक्ष चतुर्थी – Sep 14 07:07 AM – Sep 15 07:44 AM

आज का नक्षत्र

चित्रा – Sep 13 01:06 PM – Sep 14 01:55 PM

स्वाति – Sep 14 01:55 PM – Sep 15 03:21 PM

Ganesh Chaturthi 2026: 14 या 15 सितंबर कब है गणेश चतुर्थी, जानिए तिथि, मूर्ति स्थापना का शुभ मुहूर्त, पूजा-विधि, मंत्र, योग और आरती

आज का करण

गर – Sep 13 07:03 PM – Sep 14 07:07 AM

वणिज – Sep 14 07:07 AM – Sep 14 07:21 PM

विष्टि – Sep 14 07:21 PM – Sep 15 07:44 AM

आज का योग

ब्रह्म – Sep 13 01:42 PM – Sep 14 12:46 PM

इन्द्र – Sep 14 12:46 PM – Sep 15 12:19 PM

17 सितंबर को ग्रहों के राजा सूर्य करेंगे कन्या राशि में गोचर, सिंह, कुंभ, वृष और मीन राशि वालों को करियर में तरक्की के साथ धनलाभ के योग

वार

सोमवार

त्यौहार और व्रत

वरद चतुर्थी

हरतालिका तीज

सोमवार व्रत

गणेशोत्सव

अशुभ काल

राहुकाल – 7:41 AM – 9:13 AM

यम गण्ड – 10:44 AM – 12:16 PM

कुलिक – 1:48 PM – 3:20 PM

दुर्मुहूर्त – 12:41 PM – 01:30 PM, 03:07 PM – 03:56 PM

वर्ज्यम् – 07:51 PM – 09:33 PM

26 सितंबर को शुक्र और बुध बनाएंगे लक्ष्मी नारायण राजयोग, कन्या, वृष, मकर और सिंह राशि वालों को आर्थिक उन्नति के योग

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 11:52 AM – 12:41 PM

अमृत काल – 07:17 AM – 08:57 AM, 06:00 AM – 07:41 AM

ब्रह्म मुहूर्त – 04:33 AM – 05:22 AM

आनन्दादि योग

मुद्गर Upto – 01:55 PM

छत्र

सूर्य राशि

सूर्य सिंह राशि पर है

चंद्र राशि

चन्द्रमा तुला राशि पर संचार करेगा (पूरा दिन-रात)

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।