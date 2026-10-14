Aaj Ka Panchang 14 October 2026 (आज का पंचांग 14 अक्टूबर 2026): आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के साथ बुधवार का दिन है। आज चतुर्थी तिथि पूरे दिन रहने वाली है। इसके साथ ही आज अनुराधा नक्षत्र का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही आयुष्मान, सौभाग्य के साथ अमृत सिद्धि और सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। आज शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन है और मां दुर्गा के चौथे स्वरूप मां कुष्मांडा की विधिवत पूजा करने का विधान है। इसके साथ ही आज वरद चतुर्थी का भी व्रत रखा जा रहा है। जानिए बुधवार का राहुकाल, मुहूर्त, योग, शुभ-अशुभ समय से लेकर संपूर्ण पंचांग…

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – आश्विन

अमांत – आश्विन

वार- बुधवार

व्रत- वरद चतुर्थी, शारदीय नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा

तिथि- शुक्ल पक्ष चतुर्थी – पूरे दिन

नक्षत्र- अनुराधा सुबह 01:42 बजे से लेकर पूरे दिन

करण

वणिज – Oct 13 11:28 PM – Oct 14 12:17 PM

विष्टि – Oct 14 12:17 PM – Oct 15 01:13 AM

बव – Oct 15 01:13 AM – Oct 15 02:16 PM

योग

आयुष्मान – Oct 13 08:23 PM – Oct 14 08:38 PM

सौभाग्य – Oct 14 08:38 PM – Oct 15 09:14 PM

अमृतसिद्धि योग – सुबह 06:27 बजे से 15 अक्टूबर सुबह 04:03 तक

सर्वार्थसिद्धि योग – सुबह 06:27 बजे से 15 अक्टूबर सुबह 04:03 तक

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 6:27 AM

सूर्यास्त – 5:58 PM

चन्द्रोदय – Oct 14 9:36 AM

चन्द्रास्त – Oct 14 8:21 PM

आज का अशुभ काल

राहुकाल – 12:12 PM – 1:39 PM

यम गण्ड – 7:53 AM – 9:20 AM

कुलिक – 10:46 AM – 12:12 PM

दुर्मुहूर्त – 11:49 AM – 12:35 PM

वर्ज्यम् – 06:05 AM – 07:50 AM

आज का शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – Nil

अमृत काल – 04:37 PM – 06:23 PM

ब्रह्म मुहूर्त – 04:51 AM – 05:39 AM

सूर्य- राशि- कन्या राशि

चंद्र राशि- वृश्चिक राशि पर

31 अक्टूबर को गुरु बृहस्पति करेंगे सूर्य की राशि में प्रवेश, मेष, कर्क और धनु राशि वालों को आर्थिक लाभ के योग

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। आपके शहर, क्षेत्र के अनुसार पंचांग के समय में बदलाव हो सकता है। इसलिए किसी भी कार्य को करने से पहले क्षेत्रीय पंचांग देखने के अलावा पंडित जी से पूछ लें। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।