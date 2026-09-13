Aaj ka Panchang 13 September 2026 (आज का पंचांग 13 सितंबर 2026): आज भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि के साथ रविवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, द्वितीया तिथि सुबह 7 बजकर 8 मिनट तक रहेगी। इसके बाद तृतीया तिथि आरंभ हो जाएगी। इसके साथ ही आज हस्त, चित्रा नक्षत्र के साथ शुक्ल, ब्रह्म योग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ह आज सर्वार्थ सिद्धि के साथ अमृत सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। चंद्रमा की स्थिति की बात करें, तो कन्या राशि में संचार कर रहे हैं। जहां पर बुध के साथ संयोग करके बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। इसके अलावा सूर्य कर्क राशि में रहेंगे। आइए जानते हैं रविवार का शुभ मुहूर्त, योग, सूर्योदय-सूर्यास्त का समय, राहुकाल से लेकर विस्तृत पंचांग…

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – भाद्रपद

अमांत – श्रावण

वार- शुक्रवार

तिथि- शुक्ल पक्ष द्वितीया 13 सितंबर, 07:08 एएम, फिर तृतीया तिथि

नक्षत्र- 13 सितंबर, 01:06 पीएम, फिर चित्रा नक्षत्र

करण

कौलव – 12 सितंबर, 07:23 पीएम – 13 सितंबर, 07:08 एएम

तैतिल – 13 सितंबर, 07:08 एएम – 13 सितंबर, 07:03 पीएम

गर – 13 सितंबर, 07:03 पीएम – 14 सितंबर, 07:07 एएम

आज का शुभ योग

शुक्ल – 12 सितंबर, 03:08 पीएम – 13 सितंबर, 01:42 पीएम

ब्रह्म – 13 सितंबर, 01:42 पीएम – 14 सितंबर, 12:46 पीएम

अमृतसिद्धि योग – 13 सितंबर, 06:16 एएम – 13 सितंबर, 01:06 पीएम (हस्त और रविवार)

सर्वार्थसिद्धि योग – 13 सितंबर, 06:16 एएम – 13 सितंबर, 01:06 पीएम (हस्त और रविवार)

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 06:16 एएम

सूर्यास्त – 06:29 पीएम

चन्द्रोदय – 13 सितंबर, 08:03 एएम

चन्द्रास्त – 13 सितंबर, 07:47 पीएम

आज का अशुभ काल

राहुकाल – 04:57 पीएम – 06:29 पीएम

यम गण्ड – 12:22 पीएम – 01:54 पीएम

कुलिक – 03:25 पीएम – 04:57 पीएम

दुर्मुहूर्त – 04:51 पीएम – 05:40 पीएम

वर्ज्यम् – 09:22 पीएम – 11:01 पीएम

आज का शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 11:58 एएम – 12:47 पीएम

अमृत काल – 07:03 एएम – 08:40 एएम

ब्रह्म मुहूर्त – 04:40 एएम – 05:28 एएम

सूर्या राशि- सूर्य सिंह राशि पर है।

चंद्र राशि- कन्या राशि में

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।