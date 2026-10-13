Aaj Ka Panchang 13 October 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज आश्विन शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि रात 11 बजकर 27 मिनट तक रहेगी। वहीं इसके बाद चतुर्दशी तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज तृतीय चातुर्मास का 22वाँ दिन, विंछुड़ो, रवि योग, विडाल योग है। आइए जानते हैं मंगलवार का शुभ मुहूर्त, योग, सूर्योदय-सूर्यास्त का समय, राहुकाल से लेकर विस्तृत पंचांग…

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सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 6:24 AM

सूर्यास्त – 5:49 PM

चन्द्रोदय – Oct 13 8:45 AM

चन्द्रास्त – Oct 13 7:18 PM

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – आश्विन

अमांत – आश्विन

आज की तिथि

शुक्ल पक्ष तृतीया – Oct 12 10:13 PM – Oct 13 11:28 PM

शुक्ल पक्ष चतुर्थी – Oct 13 11:28 PM – Oct 15 01:13 AM

आज का नक्षत्र

विशाखा – Oct 12 11:52 PM – Oct 14 01:42 AM

अनुराधा – Oct 14 01:42 AM – Oct 15 04:03 AM

आज का करण

तैतिल – Oct 12 10:13 PM – Oct 13 10:46 AM

गर – Oct 13 10:46 AM – Oct 13 11:28 PM

वणिज – Oct 13 11:28 PM – Oct 14 12:17 PM

आज का योग

प्रीति – Oct 12 08:31 PM – Oct 13 08:23 PM

आयुष्मान – Oct 13 08:23 PM – Oct 14 08:38 PM

वार

मंगलवार

अशुभ काल

राहुकाल – 2:58 PM – 4:24 PM

यम गण्ड – 9:16 AM – 10:41 AM

कुलिक – 12:07 PM – 1:32 PM

दुर्मुहूर्त – 08:41 AM – 09:27 AM, 10:52 PM – 11:42 PM

वर्ज्यम् – 05:54 AM – 07:37 AM, 06:05 AM – 07:50 AM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 11:44 AM – 12:30 PM

अमृत काल – 04:13 PM – 05:56 PM

ब्रह्म मुहूर्त – 04:49 AM – 05:37 AM

आनन्दादि योग

श्रीवत्स Upto – 01:42 AM

वज्र

सूर्य राशि

सूर्य कन्या राशि पर है

चंद्र राशि

चन्द्रमा अक्टूबर 13, 07:12 PM तक तुला राशि उपरांत वृश्चिक राशि पर संचार करेगा।

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। आपके शहर, क्षेत्र के अनुसार पंचांग के समय में बदलाव हो सकता है। इसलिए किसी भी कार्य को करने से पहले क्षेत्रीय पंचांग देखने के अलावा पंडित जी से पूछ लें। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।