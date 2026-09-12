Aaj ka Panchang 12 September 2026 (आज का पंचांग 12 सितंबर 2026): भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के साथ शनिवार का दिन है। पंचांग के अनुसार प्रतिपदा तिथि सुबह 7 बजकर 46 मिनट तक रहेगा। इसके बाद द्वितीया तिथि आरंभ हो जाएगी। इसके साथ ही आज उत्तरा फाल्गुनी, हस्त नक्षत्र के साथ शुभ, शुक्ल के साथ त्रिपुष्कर, सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही चंद्रमा कन्या राशि में संचार करेंगे। आइए जानते हैं शनिवार का शुभ मुहूर्त, योग, सूर्योदय-सूर्यास्त का समय, राहुकाल से लेकर विस्तृत पंचांग…

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – भाद्रपद

अमांत – श्रावण

वार-शनिवार

तिथि- 12 सितंबर, सुबह 07:46 बजे, फिर द्वितीया तिथि आरंभ

नक्षत्र- उत्तर फाल्गुनी दोपहर 12:55 बजे तक, फिर हस्त नक्षत्र आरंभ

करण

बव – 11 सितंबर, रात 08:18 बजे – 12 सितंबर, सुबह 07:46 बजे

बालव – 12 सितंबर, सुबह 07:46 बजे – 12 सितंबर, शाम 07:23 बजे

कौलव – 12 सितंबर, शाम 07:23 बजे – 13 सितंबर, सुबह 07:08 बजे

आज के योग

शुभ – 11 सितंबर, शाम 05:01 बजे – 12 सितंबर, दोपहर 03:08 बजे

शुक्ल – 12 सितंबर, दोपहर 03:08 बजे – 13 सितंबर, दोपहर 01:42 बजे

त्रिपुष्कर योग – 12 सितंबर, सुबह 07:46 बजे – 12 सितंबर, दोपहर 12:55 बजे

अमृतसिद्धि योग – 13 सितंबर, सुबह 06:16 बजे – 13 सितंबर, दोपहर 01:06 बजे

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – सुबह 06:16 बजे

सूर्यास्त – शाम 06:30 बजे

चन्द्रोदय – 12 सितंबर, सुबह 07:07 बजे

चन्द्रास्त – 12 सितंबर, शाम 07:13 बजे

आज का अशुभ काल

राहुकाल – सुबह 09:19 बजे – सुबह 10:51 बजे

यम गण्ड – दोपहर 01:54 बजे – दोपहर 03:26 बजे

कुलिक – सुबह 06:16 बजे – सुबह 07:48 बजे

दुर्मुहूर्त – सुबह 07:54 बजे – सुबह 08:43 बजे

वर्ज्यम् – रात 09:23 बजे – रात 11:00 बजे

आज का शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – सुबह 11:58 बजे – दोपहर 12:47 बजे

अमृत काल – सुबह 05:49 बजे – सुबह 07:23 बजे

ब्रह्म मुहूर्त – सुबह 04:40 बजे – सुबह 05:28 बजे

सूर्या राशि- सूर्य सिंह राशि पर है।

चंद्र राशि- कन्या राशि पर संचार

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।