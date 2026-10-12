Aaj Ka Panchang 12 October 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज आश्विन शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि रात 10 बजकर 13 मिनट तक रहेगी। वहीं इसके बाद तृतीया तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज तृतीय चातुर्मास का 21वाँ दिन, चन्द्र दर्शन, आडल योग, विडाल योग है। आइए जानते हैं सोमवार का शुभ मुहूर्त, योग, सूर्योदय-सूर्यास्त का समय, राहुकाल से लेकर विस्तृत पंचांग…

13 दिसंबर को गुरु बृहस्पति होंगे वक्री; सिंह, कर्क और मेष राशि वालों को करियर में तरक्की के साथ धनलाभ के योग

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 6:24 AM

सूर्यास्त – 5:51 PM

चन्द्रोदय – Oct 12 7:46 AM

चन्द्रास्त – Oct 12 6:40 PM

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – आश्विन

अमांत – आश्विन

4 अक्टूबर को चंद्र-मंगल बनाएंगे महालक्ष्मी राजयोग; मेष, कन्या, मिथुन और मीन राशि वालों को आर्थिक उन्नति के योग

आज की तिथि

शुक्ल पक्ष द्वितीया – Oct 11 09:31 PM – Oct 12 10:13 PM

शुक्ल पक्ष तृतीया – Oct 12 10:13 PM – Oct 13 11:28 PM

आज का नक्षत्र

स्वाति – Oct 11 10:32 PM – Oct 12 11:52 PM

विशाखा – Oct 12 11:52 PM – Oct 14 01:42 AM

आज का करण

बालव – Oct 11 09:31 PM – Oct 12 09:48 AM

कौलव – Oct 12 09:48 AM – Oct 12 10:13 PM

तैतिल – Oct 12 10:13 PM – Oct 13 10:46 AM

आज का योग

विष्कुम्भ – Oct 11 09:05 PM – Oct 12 08:31 PM

प्रीति – Oct 12 08:31 PM – Oct 13 08:23 PM

आज का वार

सोमवार

आज का त्यौहार और व्रत

सिंधारा दूज

सोमवार व्रत

अशुभ काल

राहुकाल – 7:49 AM – 9:15 AM

यम गण्ड – 10:41 AM – 12:07 PM

कुलिक – 1:33 PM – 2:59 PM

दुर्मुहूर्त – 12:30 PM – 01:16 PM, 02:47 PM – 03:33 PM

वर्ज्यम् – 05:54 AM – 07:37 AM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 11:44 AM – 12:30 PM

अमृत काल – 02:33 PM – 04:14 PM

ब्रह्म मुहूर्त – 04:48 AM – 05:36 AM

आनन्दादि योग

छत्र Upto – 11:52 PM

मित्र

सूर्य राशि

सूर्य कन्या राशि पर है

चंद्र राशि

चन्द्रमा तुला राशि पर संचार करेगा (पूरा दिन-रात)

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। आपके शहर, क्षेत्र के अनुसार पंचांग के समय में बदलाव हो सकता है। इसलिए किसी भी कार्य को करने से पहले क्षेत्रीय पंचांग देखने के अलावा पंडित जी से पूछ लें। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।