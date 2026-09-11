Aaj ka Panchang 11 September 2026 (आज का पंचांग 11 सितंबर 2026): आज भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के साथ शुक्रवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, अमावस्या तिथि सुबह 8 बजकर 56 मिनट तक रहने वाली है। इसके बाद शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि आरंभ हो जाएगी। इसके साथ ही आज उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, साध्य, शुभ योग का निर्माण हो रहा है। आज भाद्रपद अमावस्या है। ऐसे में स्नान-दान का विशेष महत्व है। चंद्रमा की स्थिति की बात करें, तो शाम 7 बजकर 8 मिनट तक सिंह राशि में रहेंगे। इसके बाद कन्या राशि में संचार करेंगे। इसके अलावा सूर्य कर्क राशि में रहेंगे। आइए जानते हैं शुक्रवार का शुभ मुहूर्त, योग, सूर्योदय-सूर्यास्त का समय, राहुकाल से लेकर विस्तृत पंचांग…

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत – 1948, पराभव
पूर्णिमांत – भाद्रपद
अमांत – श्रावण
वार- शुक्रवार

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तिथि- कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि- 11 सितंबर, 08:56 एएम, शुक्ल पक्ष प्रतिपदा आरंभ
नक्षत्र- पूर्व फाल्गुनी 11 सितंबर, 01:16 पीएम, फिर उत्तर फाल्गुनी आरंभ

करण

नाग – 10 सितंबर, 09:42 पीएम – 11 सितंबर, 08:57 एएम
किस्तुघन – 11 सितंबर, 08:57 एएम – 11 सितंबर, 08:18 पीएम
बव – 11 सितंबर, 08:18 पीएम – 12 सितंबर, 07:46 एएम

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योग

साध्य – 10 सितंबर, 07:17 पीएम – 11 सितंबर, 05:01 पीएम
शुभ – 11 सितंबर, 05:01 पीएम – 12 सितंबर, 03:08 पीएम

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 06:16 एएम
सूर्यास्त – 06:31 पीएम
चन्द्रोदय – 11 सितंबर, 06:09 एएम
चन्द्रास्त – 11 सितंबर, 06:39 पीएम

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आज का अशुभ काल

राहुकाल – 10:51 एएम – 12:23 पीएम
यम गण्ड – 03:27 पीएम – 04:59 पीएम
कुलिक – 07:47 एएम – 09:19 एएम
दुर्मुहूर्त – 08:43 एएम – 09:32 एएम, 12:48 पीएम – 01:37 पीएम
वर्ज्यम् – 08:22 पीएम – 09:57 पीएम

आज का शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 11:59 एएम – 12:48 पीएम
अमृत काल – 07:03 एएम – 08:36 एएम, 05:49 एएम – 07:23 एएम
ब्रह्म मुहूर्त – 04:40 एएम – 05:28 एएम

सूर्या राशि- सूर्य सिंह राशि पर है।
चंद्र राशि- चंद्रमा 11 सितंबर को 07:08 पीएम तक सिंह राशि पर और फिर कन्या राशि में गोचर करें।

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।