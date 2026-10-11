Aaj Ka Panchang 11 October 2026 (आज का पंचांग 11 अक्टूबर 2026): आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के साथ रविवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, प्रतिपदा तिथि रात 9 बजकर 31 मिनट तक रहने वाली है। इसके बाद द्वितीया तिथि आरंभ हो जाएगी। ऐसे में शारदीय नवरात्रि का भी आरंभ हो रहा है। इसके साथ ही आज चित्रा नक्षत्र रहेगा जिसके बाद स्वाति नक्षत्र शुरू हो जाएगा। इसके अलावा द्विपुष्कर योग से लेकर वैधृति, विष्कुंभ योग भी बन रहा है। आज शारदीय नवरात्रि के मौके पर कलश स्थापना करने के साथ-साथ नौ स्वरूपों में से पहली मां शैलपुत्री की पूजा करने का भी विधान है। आइए जानते हैं रविवार का शुभ मुहूर्त, योग, सूर्योदय-सूर्यास्त का समय, राहुकाल से लेकर विस्तृत पंचांग…

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – आश्विन

अमांत – आश्विन

वार-रविवार

व्रत- शारदीय नवरात्रि का आरंभ

तिथि- शुक्ल पक्ष प्रतिपदा रात 09:31 बजे तक, फिर द्वितीया तिथि आरंभ

नक्षत्र- चित्रा 10:32 पीएम, फिर स्वाति नक्षत्र आरंभ

करण

किस्तुघन – 10 अक्टूबर 09:20 पीएम – 11 अक्टूबर 09:22 एएम

बव – 11 अक्टूबर 09:22 एएम – 11 अक्टूबर 09:31 पीएम

बालव – 11 अक्टूबर 09:31 पीएम – 12 अक्टूबर 09:48 एएम

योग

वैधृति – 10 अक्टूबर 10:02 पीएम – 11 अक्टूबर 09:05 पीएम

विष्कुम्भ – 11 अक्टूबर 09:05 पीएम – 12 अक्टूबर 08:31 पीएम

द्विपुष्कर योग – 11 अक्टूबर 09:31 पीएम – 11 अक्टूबर 10:32 PM

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 6:26 एएम

सूर्यास्त – 6:01 PM

चन्द्रोदय – 11 अक्टूबर 6:47 एएम

चन्द्रास्त – 11 अक्टूबर 6:19 पीएम

अशुभ काल

राहुकाल – 4:34 PM – 6:01 पीएम

यम गण्ड – 12:13 PM – 1:40 पीएम

कुलिक – 3:07 PM – 4:34 पीएम

दुर्मुहूर्त – 04:28 PM – 05:14 पीएम

वर्ज्यम् – 05:58 एएम – 07:37 एएम, 04:26 एएम – 06:07 एएम

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 11:50 एएम – 12:36 पीएम

अमृत काल – 03:53 पीएम – 05:32 पीएम

ब्रह्म मुहूर्त – 04:50 एएम – 05:38 एएम

सूर्य राशि- सूर्य कन्या राशि पर है

चंद्र राशि – सुबह 10:03 एएम तक कन्या राशि में रहेंगे और फिर तुला राशि पर संचार करेगा

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। आपके शहर, क्षेत्र के अनुसार पंचांग के समय में बदलाव हो सकता है। इसलिए किसी भी कार्य को करने से पहले क्षेत्रीय पंचांग देखने के अलावा पंडित जी से पूछ लें। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।