Aaj ka Panchang 10 September 2026 (आज का पंचांग 10 सितंबर 2026): भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के साथ गुरुवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, चतुर्दशी तिथि सुबह 10 बजकर 33 मिनट तक रहने वाली है। इसके बाद अमावस्या तिथि आरंभ हो जाएगी। ऐसे में आज पिठोरी अमावस्या पड़ रही है। इसके ही आज मघा, पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र के साथ सिद्ध, साध्य योग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही आज चंद्रमा सिंह राशि में विराजमान है और सूर्य और केतु के साथ युति करके त्रिग्रही और शशि आदित्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। आइए जानते हैं गुरुवार का शुभ मुहूर्त, योग, सूर्योदय-सूर्यास्त का समय, राहुकाल से लेकर विस्तृत पंचांग…

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत – 1948, पराभव
पूर्णिमांत – भाद्रपद
अमांत – श्रावण
वार-गुरुवार
तिथि- 10 सितंबर 10:33 एएम, फिर अमावस्या आरंभ
नक्षत्र- 10 सितंबर 02:04 पीएम, फिर पूर्व फाल्गुनी आरंभ

Also Read

करण

शकुनि – 09 सितंबर 11:30 पीएम – 10 सितंबर 10:33 एएम
चतुष्पद – 10 सितंबर 10:33 एएम – 10 सितंबर 09:42 पीएम
नाग – 10 सितंबर 09:42 पीएम – 11 सितंबर 08:57 एएम

योग

सिद्ध – 09 सितंबर 09:51 पीएम – 10 सितंबर 07:17 पीएम
साध्य – 10 सितंबर 07:17 पीएम – 11 सितंबर 05:01 पीएम

Also Read

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 06:15 एएम
सूर्यास्त – 06:32 पीएम
चन्द्रोदय – 10 सितंबर 05:10 एएम
चन्द्रास्त – 10 सितंबर 06:04 पीएम

आज का अशुभ काल

राहुकाल – 01:55 पीएम – 03:28 पीएम
यम गण्ड – 06:15 एएम – 07:47 एएम
कुलिक – 09:19 एएम – 10:51 एएम
दुर्मुहूर्त – 10:21 एएम – 11:10 एएम, 03:15 पीएम – 04:04 पीएम
वर्ज्यम् – 09:48 पीएम – 11:21 पीएम

Also Read

आज का शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 11:59 एएम – 12:48 पीएम
अमृत काल – 11:46 एएम – 01:17 पीएम
ब्रह्म मुहूर्त – 04:39 एएम – 05:27 एएम

सूर्या राशि- सूर्य सिंह राशि पर है।
चंद्र राशि- चन्द्रमा सिंह राशि पर संचार करेगा

Karwa Chauth 2026: कब है करवा चौथ? नोट कर लें सही तारीख, शुभ मुहूर्त और चंद्रोदय का समय

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।