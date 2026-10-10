Aaj Ka Panchang 10 October 2026 (आज का पंचांग 10 अक्टूबर 2026): आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के साथ शनिवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, अमावस्या तिथि रात 9 बजकर 9 मिनट तक रहने वाली है। इसके बाद आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि आरंभ हो जाएगी। आज पितृपक्ष की अंतिम दिन सर्वपित अमावस्या है। इसे सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। आश्विन अमावस्या शनिवार के दिन होने के कारण इसे शनिश्चरी अमावस्या भी कहा जाएगा। आज हस्त, चित्रा बन रहा है। इसके अलावा इंद्र और वैधृति योग का निर्माण हो रहा है। आइए जानते हैं शनिवार का शुभ मुहूर्त, योग, सूर्योदय-सूर्यास्त का समय, राहुकाल से लेकर विस्तृत पंचांग…

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – आश्विन

अमांत – भाद्रपद

वार-शनिवार

व्रत/त्योहार- सर्वपितृ अमावस्या, शनिश्चरी अमावस्या

तिथि- कृष्ण पक्ष अमावस्या रात 09:19 बजे तक, फिर शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा आरंभ

नक्षत्र- हस्त -09:42 पीएम, फिर चित्रा नक्षत्र आरंभ

करण

चतुष्पद – 09 अक्टूबर 09:36 पीएम –10 अक्टूबर 09:24 एएम

नाग – 10 अक्टूबर 09:24 एएम – 10 अक्टूबर 09:20 पीएम

किस्तुघन – 10 अक्टूबर 09:20 पीएम – 11 अक्टूबर 09:22 AM

आज का योग

इन्द्र – 9 अक्टूबर 11:20 पीएम – 10 अक्टूबर 10:02 पीएम

वैधृतिृ – 10 अक्टूबर 10:02 पीएम –11 अक्टूबर 09:05 पीएम

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 6:25 एएम

सूर्यास्त – 6:02 पीएम

चन्द्रोदय – Oct 10 5:51 एएम

चन्द्रास्त – Oct 10 5:44 पीएम

अशुभ काल

राहुकाल – 9:19 एएम – 10:46 एएम

यम गण्ड – 1:40 पीएम – 3:08 पीएम

कुलिक – 6:25 एएम – 7:52 एएम

दुर्मुहूर्त – 07:58 एएम – 08:44 एएम

वर्ज्यम् – 05:51 एएम – 07:28 एएम, 05:58 एएम – 07:37 एएम

आज का शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 11:50 एएम – 12:37 पीएम

अमृत काल – 03:35 पीएम – 05:13 पीएम

ब्रह्म मुहूर्त – 04:49 एएम – 05:37 एएम

सूर्या राशि- सूर्य कन्या राशि पर है

चंद्रमा- कन्या राशि

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। आपके शहर, क्षेत्र के अनुसार पंचांग के समय में बदलाव हो सकता है। इसलिए किसी भी कार्य को करने से पहले क्षेत्रीय पंचांग देखने के अलावा पंडित जी से पूछ लें। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।