Aaj Ka Panchang 1 November 2026 (आज का पंचांग 1 नंवबर 2026): आज कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि के साथ रविवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, सप्तमी तिथि दोपहर 2 बजकर 51 मिनट तक रहने वाली है। इसके बाद अष्टमी तिथि आरंभ हो जाएगी। इसके साथ ही आज अहोई अष्टमी का व्रत रखा जा रहा है। आज माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी जीवन के लिए निर्जला या फिर फलाहारी व्रत रखती हैं। इसके साथ ही आज रवि पुष्य के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। आज चंद्रमा की स्थिति की बात करें, तो कर्क राशि में संचार करेंगे। जहां पर वह मंगल के साथ संयोग करके महालक्ष्मी योग का निर्माण कर रहे हैं। आइए जानते हैं रविवार का शुभ मुहूर्त, योग, सूर्योदय-सूर्यास्त का समय, चंद्रोदय का समय, राहुकाल से लेकर विस्तृत पंचांग…

Ahoi Ashtami 2026: रवि पुष्य योग में इस विधि से करें अहोई माता की पूजा, जानिए अहोई अष्टमी का शुभ मुहूर्त, तारों के निकलने का समय

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – कार्तिक

अमांत – आश्विन

वार- रविवार

व्रत- अहोई अष्टमी व्रत, कालाष्टमी

तिथि- कृष्ण पक्ष सप्तमी 02:51 पीएम, फिर अष्टमी तिथि आरंभ

आज का नक्षत्र- पुष्य – सुबह 05:39 बजेसे 2 नवंबर सुबह 04:30 बजे तक

आज शुभ योग

साध्य – Oct 31 05:31 PM – Nov 01 02:39 PM

रवि पुष्य योग – Nov 01 06:36 AM – Nov 02 04:30 AM

सर्वार्थसिद्धि योग – Nov 01 06:36 AM – Nov 02 04:30 AM

करण

बव – Nov 01 03:52 AM – Nov 01 02:52 PM

बालव – Nov 01 02:52 PM – Nov 02 01:58 AM

कौलव – Nov 02 01:58 AM – Nov 02 01:11 PM

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 6:36 AM

सूर्यास्त – 5:44 PM

चन्द्रोदय – Nov 01 11:52 PM

चन्द्रास्त – Nov 01 12:41 PM

आज का अशुभ काल

राहुकाल – 4:21 PM – 5:44 PM

यम गण्ड – 12:10 PM – 1:34 PM

कुलिक – 2:57 PM – 4:21 PM

दुर्मुहूर्त – 04:15 PM – 05:00 PM

वर्ज्यम् – 01:16 PM – 02:47 PM

आज का शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 11:48 AM – 12:32 PM

अमृत काल – 10:23 PM – 11:55 PM

ब्रह्म मुहूर्त – 05:00 AM – 05:48 AM

सूर्या राशि- तुला राशि

चंद्र राशि- कर्क राशि

डिस्क्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। आपके शहर, क्षेत्र के अनुसार पंचांग के समय में बदलाव हो सकता है। इसलिए किसी भी कार्य को करने से पहले क्षेत्रीय पंचांग देखने के अलावा पंडित जी से पूछ लें। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।