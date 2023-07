Aadi Amavasya 2023: आदि अमावस्या पर करें पितरों का श्राद्ध, पितृदोष से भी मिलेगी मुक्ति, जानें तिथि और महत्व

Aadi Amavasya 2023 Date: आदि अमावस्या पितृ तर्पण के लिए तीन सबसे शक्तिशाली अमावस्या में से एक मानी जाती है। इस साल ये अमावस्या 15 अगस्त 2023 को मनाई जाएगी।

Aadi Amavasya 2023 Date: आदि तमिल कैलेंडर का चौथा महीना है। इस मास में पड़ने वाली अमावस्या को आदि अमावस्या कहा जाता है। जानिए इसकी तिथि, महत्व और क्या करना होगा शुभ। (PC-Freepik)

