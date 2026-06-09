हस्तरेखा शास्त्र में हथेली की रेखाओं और बनने वाले खास चिन्हों को व्यक्ति के स्वभाव, भाग्य, करियर और आर्थिक स्थिति से जोड़कर देखा जाता है। माना जाता है कि हथेली पर बनने वाले कुछ विशेष अक्षर जैसे A और V बेहद शुभ संकेत देते हैं। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, जिन लोगों की हथेली में ये निशान स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, वे जीवन में सफलता, सम्मान और धन प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि, इन संकेतों को केवल पारंपरिक मान्यताओं के आधार पर देखा जाता है। आइए जानते हैं A और V निशान के बारे में…

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हथेली पर A का निशान क्या दर्शाता है?

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, हथेली में विभिन्न रेखाओं के मिलकर A आकार बनाने को शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि ऐसे लोग मेहनती, आत्मविश्वासी और लक्ष्य के प्रति गंभीर होते हैं। इन लोगों में नेतृत्व क्षमता अच्छी मानी जाती है और ये अपने दम पर सफलता हासिल करने की कोशिश करते हैं। साथ ही इन लोगों को समाज में मान- सम्मान की प्राप्ति होती है।

मान्यता है कि जिन लोगों की हथेली में A का निशान स्पष्ट होता है, उन्हें करियर और व्यापार में अच्छे अवसर मिल सकते हैं। वहीं आर्थिक मामलों में भाग्य का साथ मिलने की संभावना रहती है।

हथेली पर V का निशान क्या बताता है?

हथेली में V आकार का निशान भी हस्तरेखा शास्त्र में शुभ संकेत माना जाता है। कहा जाता है कि यह निशान व्यक्ति की तरक्की, सकारात्मक सोच और भाग्य वृद्धि का प्रतीक हो सकता है।

मान्यताओं के अनुसार, जिन लोगों की हथेली में V का चिन्ह होता है, वे जीवन में संघर्ष के बाद बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे लोगों को नौकरी, बिजनेस और सामाजिक जीवन में अच्छी पहचान मिलने की संभावना मानी जाती है। कई बार इसे अचानक धन लाभ और उन्नति से भी जोड़कर देखा जाता है।

कहां होना माना जाता है ज्यादा शुभ?

हस्तरेखा विशेषज्ञों के अनुसार, यदि A या V का निशान हथेली के मध्य भाग, भाग्य रेखा या सूर्य रेखा के आसपास बनता है, तो इसे अधिक प्रभावशाली माना जाता है। वहीं गुरु पर्वत या सूर्य पर्वत के पास बनने वाले ऐसे चिन्ह व्यक्ति को मान-सम्मान और प्रसिद्धि दिलाने वाले माने जाते हैं। साथ ही ऐसे लोग आस्तिक होते हैं और इन लोगों का भगवान पूर्ण विश्वास होता है। वहीं ये लोग ज्योतिष जैसे गूढ़ विषयों के जानकार होते हैं।

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से हस्तरेखा शास्त्र और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।