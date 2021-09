Panchang 9 September 2021: हरतालिका तीज पूजा का सबसे सटीक मुहूर्त और दिन के अन्य मुहूर्त जानिए यहां

Panchang 9 September 2021: हरतालिका तीज व्रत पूजा प्रात:काल या प्रदोषकाल में करनी उत्तम मानी जाती है। जानिए पंचांग से पूजा का सटीक मुहूर्त।

Panchang 9 September 2021 Hartalika Teej 2021 Muhurat: हिंदू पंचांग अनुसार आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। इस तिथि पर हर साल हरतालिका तीज का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। हरतालिका तीज के अलावा आज वराह जयन्ती और गौरी हब्बा भी है। जानिए आज के सभी मुहूर्त पंचांग से।

हरतालिका तीज 2021 मुहूर्त (Hartalika Teej 2021 Muhurat): हरतालिका तीज व्रत पूजा प्रात:काल या प्रदोषकाल दो समय पर करनी शुभ मानी जाती है। 9 सितंबर को पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 06:03 AM बजे से प्रारंभ होकर 08:33 AM तक रहेगा। अगर आप शाम के समय पूजा करना चाहते हैं तो पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 06:33 PM से 08:51 PM तक रहेगा। तृतीया तिथि की शुरुआत 9 सितंबर को 02:33 AM से होगी और इसकी समाप्ति 10 सितंबर को 12:18 AM पर होगी।

विराह जयन्ती मुहूर्त: दोपहर 01:33 PM से 04:03 PM तक। (यह भी पढ़ें- हरतालिका तीज व्रत की पूजा विधि, सामग्री, मंत्र, महत्व, नियम जानिए यहां)

शुभ मुहूर्त:

अभिजित मुहूर्त- 11:53 ए एम से 12:43 पी एम

अमृत काल- 08:52 ए एम से 10:22 ए एम

रवि योग- 02:31 पी एम से 06:04 ए एम, सितम्बर 10

विजय मुहूर्त- 02:23 पी एम से 03:13 पी एम (यह भी पढ़ें- प्रेग्नेंट महिलाएं कैसे रखें हरतालिका तीज व्रत? जानिए व्रत से जुड़े सभी जरूरी सवालों के जवाब यहां)

अशुभ मुहूर्त:

राहुकाल- 01:52 पी एम से 03:26 पी एम

यमगण्ड- 06:03 ए एम से 07:37 ए एम

विडाल योग- 06:03 ए एम से 02:31 पी एम

दुर्मुहूर्त- 10:13 ए एम से 11:03 ए एम, 03:13 पी एम से 04:03 पी एम

वर्ज्य- 10:00 पी एम से 11:30 पी एम

गुलिक काल- 09:11 ए एम से 10:44 ए एम