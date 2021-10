पंचांग से जानिये शारदीय नवरात्रि घटस्थापना के सबसे सटीक मुहूर्त और आज का राहुकाल

Panchang 7 October 2021: नवरात्रि के पहले दिन कलश की स्थापना की जाती है। यहां जानिये इस नवरात्रि घटस्थापना का क्या रहेगा शुभ मुहूर्त और आज का पूरा पंचांग विस्तार से।

Panchang 7 october 2021, Aaj Ka Panchang, Navratri 2021 Panchang: हिंदू पंचांग के अनुसार आज आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। इस तिथि से हर साल शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होती है, जिसमें मां दुर्गा के नौ अलग-अलग रूपों की पूरे विधि-विधान से पूजा की जाती है। माना जाता है कि नवरात्र के इन नौ दिनों में जो भक्त मां दुर्गा की सच्चे मन से आराधना करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस त्योहार को पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। जगह-जगह पर देवी दुर्गा के पंडाल सजाए जाते हैं, जिनमें सुबह-शाम मां दुर्गा की पूजा होती है। नवरात्रि के पहले दिन कलश की स्थापना की जाती है। यहां जानिये इस नवरात्रि घटस्थापना का क्या रहेगा शुभ मुहूर्त और आज का पूरा पंचांग विस्तार से।

घटस्थापना मुहूर्त: नवरात्रि कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6 बजकर 17 मिनट से सुबह 7 बजकर 07 मिनट तक रहेगा। इस मुहूर्त की कुल अवधि 50 मिनट की है। दूसरा मुहूर्त सुबह 11 बजकर 45 मिनट से दोपहर 12 बजकर 32 मिनट तक रहेगा। इस मुहूर्त की कुल अवधि 47 मिनट की है।

प्रतिपदा तिथि प्रारम्भ- 6 अक्टूबर 2021 को 4:34 PM

प्रतिपदा तिथि समाप्त- 7 अक्टूबर 2021 को 01:46 PM

चित्रा नक्षत्र प्रारम्भ- 6 अक्टूबर 2021 को 11:20 PM

चित्रा नक्षत्र समाप्त- 7 अक्टूबर 2021 को 09:13 PM

वैधृति योग प्रारम्भ- 7 अक्टूबर 2021 को 5:12 AM

वैधृति योग समाप्त- 8 अक्टूबर 2021 को 01:40 AM

कन्या लग्न प्रारम्भ- 7 अक्टूबर 2021 को 6:17 AM

वैधृति योग समाप्त- 7 अक्टूबर 2021 को 7:07 AM

यमगण्ड- 6:17 AM से 7:45 AM

आज का शुभ समय:

ब्रह्म मुहूर्त- 4:39 AM से 5:28 AM

अभिजीत मुहूर्त- 11:45 AM से 12: 32 PM

गोधूलि मुहूर्त- 5:58 PM से 6:12 PM

अमृत काल- 3:23 PM से 4:50 AM

प्रात: संध्या- 5:04 AM से 6:17 AM

विजय मुहूर्त- 2:06 PM से 2:53 PM

सायाह्ग संध्या- 6:00 PM से 7:14 PM

निशिता मुहूर्त- 11:44 PM से 12:34 AM

आज का अशुभ समय:

राहुकाल- 1:37 PM से 3:04 PM

आडल योग- 6:17 AM से 9:13 PM

गुलिक काल- 9:13 AM से 10:41 AM

वर्ज्य- 6:37 AM से 8:05 PM

यमगण्ड- 6:17 AM से 7:45 AM

विडाल योग- 8 अक्टूबर 9:13 PM से 6:18 AM

दुर्मुहूर्त- 10:12 AM से 10:58 AM से 2:53 PM से 3:40 PM