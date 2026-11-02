Palmistry Lucky Signs: हस्तरेखा शास्त्र में हथेली की रेखाओं और उन पर बनने वाले विशेष निशानों को व्यक्ति के स्वभाव, भाग्य, करियर और आर्थिक स्थिति से जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि कुछ लोगों की हथेली में ऐसे खास निशान होते हैं, जिन्हें धन-संपत्ति, सफलता और तरक्की का संकेत माना जाता है। कहा जाता है कि इन निशानों वाले लोगों को जीवन में आर्थिक उन्नति के अवसर मिल सकते हैं। यही वजह है कि हस्तरेखा शास्त्र में कुछ विशेष चिह्नों को बेहद शुभ माना गया है। आइए जानते हैं हथेली में मौजूद ऐसे ही 5 निशानों के बारे में, जिन्हें शुभ माना जाता है…

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हथेली में मछली का निशान

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, हथेली में मछली के आकार का निशान होना बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा चिह्न व्यक्ति को धन, मान-सम्मान और सफलता दिलाने वाला हो सकता है। विशेष रूप से यदि यह निशान भाग्य रेखा या जीवन रेखा के आसपास स्पष्ट दिखाई दे, तो इसे आर्थिक उन्नति और अच्छे अवसरों का संकेत माना जाता है।

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हथेली में त्रिशूल का निशान

हथेली में त्रिशूल का निशान होना भी शुभ संकेत माना जाता है। मान्यता के अनुसार, यह निशान व्यक्ति के जीवन में तरक्की, प्रतिष्ठा और सफलता से जुड़ा होता है। यदि त्रिशूल का निशान सूर्य पर्वत या गुरु पर्वत पर बना हो, तो इसे करियर में बड़ी उपलब्धियां और समाज में मान-सम्मान मिलने का संकेत माना जाता है।

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हथेली में कमल का निशान

हस्तरेखा शास्त्र में कमल का निशान धन और समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि जिन लोगों की हथेली में कमल जैसा चिह्न होता है, उन्हें जीवन में सुख-सुविधाएं और आर्थिक उन्नति के अवसर मिल सकते हैं। इसे आध्यात्मिक उन्नति और सौभाग्य का प्रतीक भी माना जाता है।

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हथेली में स्वास्तिक का निशान

हथेली में स्वास्तिक का निशान होना हस्तरेखा शास्त्र में बेहद शुभ बताया गया है। कहा जाता है कि ऐसा निशान व्यक्ति के जीवन में सुख-समृद्धि, सफलता और सकारात्मक अवसरों का संकेत हो सकता है। इसे भाग्य का साथ मिलने और आर्थिक स्थिति मजबूत होने से भी जोड़कर देखा जाता है।

हथेली में धन त्रिकोण का चिह्न

हस्तरेखा शास्त्र में भाग्य रेखा, मस्तिष्क रेखा और बुध रेखा से बनने वाले त्रिकोण को धन त्रिकोण कहा जाता है। मान्यता है कि यदि यह त्रिकोण स्पष्ट और बिना टूटे बना हो, तो व्यक्ति में धन की सेविंग करने और आर्थिक स्थिति मजबूत बनाने की अच्छी क्षमता हो सकती है। वहीं हथेली में मछली जैसी आकृति को भी समृद्धि का प्रतीक माना जाता है।

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